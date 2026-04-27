Se llevó a cabo una ceremonia con gran pompa, como es habitual en el régimen norcoreano, para celebrar el regreso de Kursk al seno de Rusia, hace un año, tras la ocupación por parte de Ucrania, informa nuestro corresponsal en Seúl, Célio Fioretti. Una operación en la que participaron las tropas norcoreanas, a las que el ministro de Defensa ruso, Andreí Beloúsov, se encargó de felicitar.

“Honramos a verdaderos héroes de nuestro tiempo, que constituyen la élite de las fuerzas armadas coreanas, su orgullo y un pilar sólido”, declara el ministro de Defensa ruso. “Expreso una inmensa gratitud en nombre de todo el pueblo ruso y en mi nombre personal por la ayuda prestada de conformidad con los decretos del presidente de la Federación de Rusia. Por su valentía, su coraje y su abnegación en el cumplimiento del deber militar han sido condecorados con la Orden del Valor”. Durante la ceremonia, el líder norcoreano Kim Jong-un se comprometió a ayudar a Moscú a alcanzar la victoria en su “guerra sagrada”: Corea del Norte “apoyará, como siempre, plenamente la política de la Federación de Rusia destinada a defender la soberanía nacional, la integridad territorial y los intereses de seguridad”, declaró a Beloúsov, según la agencia de noticias norcoreana KCNA.

El líder expresó su “convicción de que el ejército y el pueblo rusos sin duda obtendrían la victoria en esta guerra sagrada y justa”.

La ceremonia estuvo marcada por un concierto, fuegos artificiales y un desfile aéreo. A esto se sumaron representaciones de “batallas sangrientas”, así como de “combates cuerpo a cuerpo que desafían a la muerte y explosiones heroicas y suicidas elegidas sin vacilar por los jóvenes soldados”, informó la KCNA.

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Una cooperación entre ambos países iniciada en 2024

Desde 2024, Corea del Norte habría enviado cerca de 15.000 soldados en apoyo de las fuerzas rusas en Ucrania. Según Seúl, 6.000 de ellos ya habrían muerto en combate, soldados caídos por los que Corea del Norte ha inaugurado un nuevo monumento dedicado a ellos en Pyongyang. A cambio, según los expertos, Corea del Norte recibe de Rusia ayuda financiera, tecnología militar, así como alimentos y recursos energéticos, lo que permite a Pyongyang eludir las severas sanciones internacionales que pesan sobre sus programas nucleares prohibidos.

La cooperación militar entre Pyongyang y Moscú, iniciada en 2024, debería prolongarse, anunció el ministro de Defensa ruso, Andreí Beloúsov. Se dice dispuesto a firmar un nuevo tratado de cooperación militar con Pyongyang para los próximos cinco años.

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