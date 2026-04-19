"Nuestro ejército detectó varios misiles balísticos no identificados disparados al mar del Este (mar de Japón) desde la zona de Sinpo en Corea del Norte alrededor de las 06H10 (21H10 GMT de sábado)", indicó el Estado Mayor Conjunto surcoreano.

"Los misiles volaron aproximadamente 140 kilómetros, y las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses realizan un análisis detallado de sus especificaciones exactas", indicó. "Hemos fortalecido la vigilancia en anticipo de posibles lanzamientos adicionales", agregó.

Corea del Norte probó sistemas de armas durante tres días a principios de este mes, incluidos lanzamientos de misiles balísticos y bombas de racimo, informó el medio estatal el 8 de abril. Analistas dijeron que estas primeras pruebas de lanzamiento indican el más reciente rechazo de Corea del Norte a los intentos de Seúl por reparar las relaciones.

Entre esas muestras de buena voluntad se incluye la condena de Corea del Sur a las incursiones de drones de civiles en el Norte en enero. En un principio, Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder de Corea del Norte, calificó esos comentarios como un "comportamiento muy afortunado y sabio".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pero este mes, un alto funcionario de Corea del Norte describió al Sur como "el Estado enemigo más hostil" para Pyongyang, una etiqueta usada antes por el líder Kim Jong Un.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más