"El programa para equipar a la Marina con armas nucleares sigue su curso previsto sin desviaciones", declaró Kim el martes durante la ceremonia, informó la agencia oficial KCNA.

Kim hizo la declaración durante el lanzamiento del Choe Hyon, uno de dos buques de guerra de 5.000 toneladas que anunció el año pasado, en la ciudad de Nampo, indicó KCNA.

"Este es un rumbo estratégico de crucial importancia porque permitirá mantener preparada la fuerza nuclear de nuestro país para operaciones multifacéticas y eficientes", declaró.

Corea del Norte ha dicho que el barco Choe Hyon estará equipado con "las armas más poderosas" posibles.

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"Después del Choe Hyon, pronto comisionaremos el destructor Kang Kong para operaciones. Después de eso lanzaremos buques estratégicos de guerra de 10.000 toneladas, uno después de otro", anticipó Kim en su discurso.

Bajo este plan, Pyongyang deberá "construir cada año dos navíos de superficie de una clase superior al Choe Hyon, incluyendo cruceros de 10.000 toneladas", agregó.

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