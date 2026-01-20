El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el lunes por la noche con imponer aranceles del 200% a los vinos y champañas franceses, una medida que, según él, tiene como objetivo convencer a su homólogo francés Emmanuel Macron de unirse al "Consejo de Paz" que él mismo inició.

"Nadie le quiere"

Preguntado por periodistas en Washington sobre la negativa de Emmanuel Macron a unirse al "Consejo de Paz", Donald Trump respondió: "¿Dijo eso? Bueno, nadie le quiere, porque pronto se quedará sin mandato". "Voy a imponer aranceles del 200% a sus vinos y champañas, y él se unirá [al Consejo de Paz], pero no tiene por qué hacerlo", añadió el inquilino de la Casa Blanca.

Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que no tenía intención de "dar (un) seguimiento favorable" por el momento a la propuesta de unirse a este Consejo de Paz.

Esta iniciativa "plantea grandes cuestiones, en particular en lo que respecta al respeto a los principios y la estructura de las Naciones Unidas, que de ninguna manera pueden ser cuestionadas", dijo el séquito de Macron.

Amenazas "inaceptables" e "ineficaces"

Las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles del 200% a los vinos y champañas franceses son "inaceptables" e "ineficaces", reaccionó el equipo de Emmanuel Macron ante la AFP el martes. "Como siempre hemos recalcado, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces", afirmó.

"Es una amenaza, en esta fase, inaceptable, de una brutalidad sin precedentes y, obviamente, que no puede permanecer sin una reacción no solo de Francia sino de toda la Unión Europea", reaccionó la ministra de Agricultura Annie Genevard en el canal TF1.

"Es impactante porque es brutal, está hacho para obligar a someterse, es una herramienta de chantaje", añadió, lamentando que esta amenaza "apunte a un sector concreto que es el de la viticultura", que "está atravesando dificultades y es un buque insignia de la agricultura francesa".

Francia es la principal potencia agrícola europea y uno de los principales países productores de vino del mundo, junto con Italia. Estados Unidos es el principal mercado de exportación para Francia, que por sí sola representa la mitad de las exportaciones de vino de la Unión Europea.

Mil millones de dólares por un escaño permanente

Donald Trump quiere crear un "Consejo de Paz" totalmente en sus manos y en competencia con la ONU para trabajar en la resolución de conflictos en el mundo, según una "carta" enviada a los países "invitados" por él a unirse a él.

Según un documento visto por la AFP, la invitación al Consejo de la Paz sería válida durante tres años. Un lugar permanente en ella estaría sujeto a una participación de mil millones de dólares. Varios países han sido invitados, entre ellos China y Rusia.

Donald Trump hizo estos comentarios después de haber amenazado ya el fin de semana con imponer recargos aduaneros a varios países europeos, incluida Francia, por su oposición al deseo del presidente estadounidense de anexionar Groenlandia.

