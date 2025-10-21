Son los descendientes de los palestinos que permanecieron en el territorio después de la creación de Israel en 1948. Aunque tienen ciudadanía israelí y derechos civiles, enfrentan discriminaciones bien documentadas. Después del 7 de octubre de 2023 y lo que el gobierno llamó una "guerra existencial", su sensación de exclusión ha empeorado aún más.

Por Aabla Jounaïdi, enviada especial en Jerusalén

Abed Abu Chehade y su esposa Hanine viven en Jaffa, cerca de Tel Aviv. El 7 de octubre de 2023, no se alegraron de las masacres de Hamás. De ninguna manera, insisten. El simplemente compartió imágenes de niños asesinados en Gaza por el ejército israelí. Y sufrió muy rápidamente las consecuencias.

"Estaba entrenando en un club de boxeo. Y debido a mis publicaciones en Instagram, fui excluido. Esto es lo que ha cambiado desde el 7 de octubre. Esto demuestra hasta qué punto los israelíes son uno con el aparato de seguridad. Nos hacen cobrar nuestras opiniones. Sin siquiera hablar de persecución política, ni siquiera se nos permitió expresar nuestra tristeza. Muchas personas aquí tienen familia en Gaza", recuerda Abed.

"Es como si no me reconocieran como palestina. Solo tengo que reconocerlos, con su dolor, su historia… y a mí, se me borra", agrega su esposa Hanine.

El fin del sueño de una sociedad inclusiva

Después del 7 de octubre, el espejismo de una sociedad inclusiva se desvaneció para siempre. Abed Abou Chehade no es el único que piensa así. Para las organizaciones de derechos humanos, un gran peso está recayendo sobre los palestinos en Israel. Aumento de la vigilancia, detenciones arbitrarias de estudiantes, artistas y políticos electos.

En la Knesset, el Parlamento israelí, los proyectos de ley destinados a reducir su representación están en marcha. Uno de ellos, por ejemplo, establece que un candidato puede ser excluido por la Comisión Electoral bajo sospecha de apoyar el terrorismo en caso de visita de un sospechoso o de uno de sus familiares.

Esto pone a los dos partidos políticos "árabes" que también representan a las minorías beduina y drusa (un total de 10 escaños en la Knesset) frente a un desafío existencial, explica Jacky Khoury, periodista del periódico de izquierda Haaretz: "Ahora los partidos están pensando en cómo responder a las políticas de los miembros de derecha y extrema derecha de la coalición gobernante. La primera pregunta que surge es si estos partidos podrán participar en las elecciones. Y además, ¿cuál será la participación de los ciudadanos árabes? Esta participación será aún más fuerte si estos partidos se muestran unidos".

Las elecciones legislativas de 2026, un tema crucial

Lo que está en juego son las elecciones parlamentarias del próximo año y si Benjamin Netanyahu permanece o no en el poder. El actual primer ministro y líder del partido Likud dijo la semana pasada que quería postularse nuevamente. Dada su popularidad en Israel, Abed y su esposa tienen pocas esperanzas de cambio, al menos dentro del país.

"Hasta el 7 de octubre, nuestros partidos participaron en un intento de influir en la política israelí. Para mí, ya no tiene sentido, tenemos que participar, sí, pero como parte de una ‘lucha’ más global. ¡Es por eso que los palestinos debemos elevar el nivel de nuestro discurso, más allá de la escena local y encontrar representación internacional! ", dice Abed, quien comentó extensamente sobre la ola de reconocimiento de Palestina el mes pasado en el podcast que presenta cada semana.

Pero este descendiente de palestinos que permanecieron en el territorio que se convirtió en Israel en 1948 quiere permanecer lúcido y reconoce que "el mundo también permitió que se produjera un genocidio en Gaza".

