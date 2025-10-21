Sobornos y comisiones ilícitas en la OTAN: un consorcio de investigación europeo (Follow The Money, La Lettre, Le Soir y Knack en Bélgica) desvela un gran escándalo que habría afectado a los mercados de armamento, mercados en pleno auge desde la invasión rusa de Ucrania. Una agencia de servicios logísticos está en el centro del escándalo.

Con el corresponsal de RFI en Bruselas, Pierre Benazet

Los arrestos tuvieron lugar en la primavera de 2025, pero aun cuando los cargos fueron retirados sin explicación en los dos casos abiertos en Estados Unidos, los tribunales belga y holandés han iniciado por su parte procesos por corrupción activa y pasiva en contratos de armamento.

Los días 12 y 13 de mayo se llevaron a cabo registros y detenciones en seis países de la Alianza Atlántica, entre ellos España e Italia, pero también en Suiza.

Entre los sospechosos se encuentran dos griegos que trabajan para un grupo rumano con contratos para la Marina estadounidense o británica, dos empleados de los Ministerios de Defensa belga y holandés, pero también el jefe de una empresa turca de fabricación de municiones, así como un ex soldado estadounidense que se especializa en municiones dentro de una agencia de la OTAN.

La NSPA en la mira

Se trata de la NSPA, Agencia de Apoyo y Adquisición, con sede en Luxemburgo y cuya función es, entre otras cosas, ayudar a los 32 países de la Alianza en la "adquisición, operación y mantenimiento de sistemas de armas". Fue esta agencia la que hizo sonar la alarma, desencadenando una investigación iniciada primero en Bélgica, luego en Estados Unidos y los Países Bajos.

Los sospechosos están en el punto de mira por ofrecer, recibir o pedir sobornos de varios cientos de miles de euros a "posiblemente varios millones" gracias a su conocimiento de los procedimientos de licitación de la agencia NSPA.

