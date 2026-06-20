No es calor, es pura asfixia. Los parisinos intentan sobrevivir este domingo a la segunda canícula de la temporada pero, en esta ocasión, aún más prolongada y con previsión de batir récords. El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, ha convocado un gabinete de crisis interministerial para seguir la situación día a día.

El servicio meteorológico francés ha anunciado que se esperan picos excepcionales de calor entre el domingo 21 y el martes 23 de junio, y prevé que podrían ser algunos de los días más calurosos jamás registrados en toda Francia, independientemente del mes.

La sensación térmica podría llegar a 44 °C en París este domingo, lo que significa que hará más calor en la capital que en La Meca, en el valle desértico de Arabia Saudí, o que en Manila, en Filipinas. La sensación térmica en París también será dos grados superior a la de Nueva Delhi, en la India, y ocho grados superior a la prevista en Dakar, en Senegal.

Joven refrescándose en una fuente de París

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Los datos no mienten. De las 52 olas de calor registradas en Francia desde 1947, dos tercios se han producido desde principios del siglo XXI y la mitad, a partir de 2010, es decir, en los últimos quince años. Mientras que entre 1947 y 1989 se registraba una media de entre 0,1 y 0,4 olas de calor al año, su frecuencia media ascendió posteriormente a una al año en la década de 2010 y a casi dos al año desde 2015. Posteriormente, Francia ha sufrido 26 olas de calor en diez años.

Celebración con vigilancia

Este domingo se celebra en Francia la tradicional Fiesta de la Música que da paso al verano. La ministra de Cultura, Catherine Pégard, pide «extrema vigilancia» con motivo de las celebraciones.

En France 2, Pégard, ha declarado que es posible que se cancelen varios conciertos y considera que "hay que evitar una visión demasiado general, sino más bien estudiar cada caso por separado, cada lugar por separado y dejar la decisión en manos de los servicios competentes".

Y por si todo esto fuera poco, Météo France advierte de que, de aquí a 2050, podrían registrarse picos de calor de hasta 50 °C durante episodios de ola de calor, teniendo en cuenta que el calor ya mata a más de 5 000 personas cada año en Francia, según un estudio de Oxfam. Contrariamente a lo que se suele creer, los efectos de estos episodios de ola de calor no se limitan a la deshidratación de las personas mayores.

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