Por Franck Alexandre

El estrecho de Ormuz se extiende a lo largo de poco más de 200 kilómetros, con una anchura que no supera los 50 kilómetros en algunos puntos, por lo que a los iraníes no les costará nada colocar allí una gran cantidad de minas. Y más aún cuando se estima que el stock potencial iraní de minas navales es de entre 5.000 y 6.000, recuerda el contralmirante francés Éric Lavault, exbuzo desminador de la Armada nacional:

“Tienen una gama bastante completa de capacidades en materia de minas. Las minas de fondo que descansan sobre el lecho marino y que funcionan por influencia, es decir, con inteligencia integrada, ya sea mediante un estímulo magnético o sonoro a través del ruido que emiten los buques de superficie. Las segundas son las llamadas minas Orin, es decir, minas que están unidas al fondo mediante una cadena y que flotan entre dos aguas. Existe una última amenaza, que es más bien de carácter asimétrico, pero en la que los iraníes cuentan con una experiencia y unos conocimientos técnicos especialmente avanzados: la capacidad de colocar en los cascos de los barcos lo que se conoce como ‘minas lapa’, es decir, minas con ventosas que se adhieren al colocarlas discretamente en la estela de los barcos mediante embarcaciones rápidas “.

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Irán ya utilizó esta estrategia de bloqueo del estrecho de Ormuz en su conflicto con Irak en 1980, y Teherán, según indica Éric Lavault, dispone de toda una variedad de buques capaces de colocar minas: “Hasta hace 15 días, según fuentes fidedignas, no se habían colocado minas. Es posible que, efectivamente, se hayan colocado minas de fondo desde entonces. Estas minas de influencia pueden colocarse desde cualquier buque. Durante la guerra entre Irán e Irak, habían transformado barcos de arrastre en minadores. Los fondos del estrecho de Ormuz son perfectos para ello, ya que tienen entre cincuenta y poco menos de cien metros de profundidad. Es una amenaza creíble”.

¿Con qué medios se puede desminar el estrecho de Ormuz?

Para limpiar el estrecho de Ormuz, hay pocos medios disponibles. Hace unas semanas, Estados Unidos retiró del servicio sus cuatro cazaminas Avenger con base en Baréin; quedan las marinas francesa, belga y neerlandesa, que destacan en la guerra de minas, pero será necesariamente una operación larga y compleja, un trabajo metódico, subraya el contralmirante Lavault: “El cazaminas es un barco cuyo casco es amagnético y cuya firma acústica es muy débil. Este buque penetrará en el campo de minas y utilizará sus robots teleoperados o sus buzos desminadores para llevar a cabo las operaciones de desminado. Estas consistirán, en primer lugar, en despejar corredores de acceso, autopistas en realidad, para permitir que se reanude el tráfico marítimo. Esto puede ser bastante rápido. Después, si quedan minas fuera de estas autopistas marítimas, se tratarán en una segunda fase. Mientras tanto, no habrá que alejarse demasiado de la ruta”.

Tras la Guerra del Golfo de 1991, se necesitaron dos años de operaciones intensivas para declarar la zona libre de minas. Los nuevos medios basados en drones aún no están operativos y, si bien Francia ha hecho saber que está dispuesta a encabezar una coalición naval para asegurar el estrecho de Ormuz, es con la condición de que ya no haya combates. Razón por la cual la hipótesis de un minado del estrecho es una verdadera pesadilla para el tráfico marítimo.

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