Por Ivonne Sánchez

Las personas que hacen sus compras a través de internet se confrontan a un aumento importante de estafas sobre todo en periodos muy activos de compras.

Tan sólo para el célebre periodo de rebajas del Black Friday, las tiendas online falsas crecieron en un 250 %. Así lo detectó la empresa de ciberseguridad NordVPN.

Y lo que es peor, el 68 % de los compradores no sabe identificar un sitio web oficial de un intento de phishing.

Y es que las temporadas altas de compras son un momento propicio para los cibercriminales, aprovechándose del aumento de actividades en internet.

Susana Carbajales trabaja para NordVPN. Ella da más detalles de la encuesta llevada a cabo por esta empresa de ciberseguridad y cómo evitar caer en las trampas cada vez más sofisticadas del comercio electrónico. Escuche aquí la entrevista completa:

