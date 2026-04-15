"Lo que nos están diciendo los glaciares es que este clima no es para nosotros”. Desde la Sierra Nevada del Cocuy, el glaciólogo colombiano Jorge Luis Ceballos observa desde hace varios años el derretimiento glaciar a causa del cambio climático. Su posición de testigo lo convierte también en mensajero de los glaciares tropicales, principalmente ubicados en Suramérica y particularmente frágiles ante el cambio climático.

“Los glaciares aquí en Colombia son como una alarma que se activó desde mediados de los años 80. Ya venían derritiéndose naturalmente desde hace 150, 170 años, pero se aceleró con esta revolución industrial”, explica el científico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Según los datos satelitales, el glaciar Cerros de la Plaza venía degradándose muy rápidamente en los últimos años, “en especial con el último fenómeno El niño, el del 2023-2024”, explica Ceballos.

El aumento de las temperaturas – ligado al efecto invernadero de nuestras emisiones de CO2 -, la disminución de las precipitaciones fueron los principales factores que acabaron con el Cerros de la Plaza, un glaciar particularmente vulnerable dado que apenas superaba los 5000 metros de altitud. “Estos glaciares tropicales ecuatoriales que no superen los 5000 metros de altitud están destinados a desaparecer en el corto plazo”, advierte el glaciólogo.

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Ocho glaciares colombianos se extinguieron desde el siglo XIX

En marzo, el Cerros de la Plaza se agregó entonces a la lista de los glaciares colombianos extintos. “El siglo pasado, por ejemplo, se extinguieron ocho pequeños glaciares también por esa misma condición, muy pequeños, muy bajitos”, recuerda el glaciólogo.

Actualmente quedan seis glaciares en Colombia: la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada de El Cocuy o Güicán, y cuyo nombre indígena es Sisuma; y cuatro volcanes nevados: el Ruiz y el Santa Isabel, que está próximo a extinguirse, el Tolima y el Huila.

El derretimiento de los glaciares andinos refleja una tendencia global. Según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change en 2025, con el aumento de 1,5 grados de la temperatura global, la mitad de los glaciares del mundo desaparecerá de aquí a finales del siglo, un límite de temperatura que muy probablemente será superado si no reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

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