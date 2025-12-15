El mandatario colombiano ordenó a las fuerzas armadas “atacar” a la guerrilla ELN que impuso un paro armado o confinamiento a la población de zonas donde tienen alta presencia, para supuestamente “realizar ejercicios militares”.

El paro armado restringe la movilidad durante 72 horas a la población, pues de hacerlo se expone su seguridad. La policía informó sobre la muerte a tiros del conductor de una ambulancia en el municipio de Puerto Santander (este), en la frontera con Venezuela.

Según este grupo guerrillero, el considerado más grande de América, dicho paro se da para hacer ejercicios militares y preparase ante las “amenazas de intervención” del presidente estadounidense Donald Trump, algo que el mandatario colombiano calificó de mentira y excusa para el narcotráfico.

Petro escribió en la red X que dio la orden de "atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza" y pidió a los colombianos salir "sin miedo". "No nos dejaremos amenazar" por "traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios".

El ejército comunicó que frustró tres intentos del ELN de atentar con explosivos en carreteras de los departamentos de Norte de Santander (este) y Cauca (suroeste).

El ELN, que nació en 1964 inspirada en la revolución cubana, tiene presencia en al menos el 20% de los más de 1.100 municipios de Colombia, de acuerdo con el centro de estudios Insight Crime.

Petro intentó negociar la paz con los rebeldes tras su llegada al poder en 2022, pero los diálogos no tuvieron éxito. En enero pasado el ELN asesinó a más de 100 personas en una región fronteriza con Venezuela, lo que sepultó las negociaciones.

