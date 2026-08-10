El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió durante su campaña combatir con mano dura a los grupos criminales responsables del narcotráfico. Apenas dos días después de su toma de posesión, las Fuerzas Militares realizaron dos incursiones que dejaron al menos seis muertos.

El ejército asesinó a cuatro miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una zona rural amazónica del departamento de Meta. Actualmente, Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país, lidera las FARC.

No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. – Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

Las Fuerzas Militares también atacaron otra región del departamento de Antioquia, en el noroeste del país. Según de la Espriella, los militares acabaron con la vida de dos integrantes del Clan del Golfo, el principal cartel narcotraficante del país.

El mandatario ultraderechista dijo a los medios que en estas operaciones "se logró la muerte de alias Ruso o Alemán, comandante y cabecilla principal de la estructura 28, facción Mordisco (disidencia de las FARC)".

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"Estos resultados operacionales, queridos compatriotas, alcanzados por nuestra fuerza pública, son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos en Colombia. No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide. He dado instrucción precisa a la fuerza pública de adelantar todas las operaciones que sean necesarias, operaciones que estaban aguantadas por el anterior gobierno (de Gustavo Petro)", añadió de la Espriella.

Panamá refuerza la seguridad en la frontera

El Gobierno de Panamá activó las alarmas y reforzó las defensas en la frontera tras los combates en Colombia. Las autoridades aseguraron que las milicias colombianas no cruzaron el territorio.

Panamá y Colombia comparten una frontera de 266 kilómetros de distancia en la región del Darién, una zona selvática conocida por ser una ruta de tránsito migratorio de alta peligrosidad. Históricamente, los grupos criminales han operado en esta región.

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El ministerio de Sanidad de Panamá dijo que el Gobierno había desplegado activos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para "fortalecer la vigilancia y el control territorial". Además, Panamá también desplegó más de 15 embarcaciones en el océano Pacífico y Atlántico.

Los combates entre las Fuerzas Militares colombianas y los grupos criminales de la región han coincidido con los ejercicios militares que lleva a cabo Panamá con una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, para defender el canal de Panamá.

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