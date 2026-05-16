La violencia armada es uno de los principales temas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en 2025, el impacto humanitario de los conflictos armados siguió siendo crítico, provocando cientos de miles de desplazados en todo el país.

“Ha estado muy golpeado”

En medio de esta crisis, el guerrillero más buscado de Colombia y líder de la disidencia de las extintas FARC, Iván Mordisco, anunció un cese al fuego para brindar las “condiciones de tranquilidad suficientes para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas”.

Un motivo que Leonardo González, director de Indepaz, pone en duda: “Lo que hoy se entiende es como este alto el fuego, entre otras cosas, puede ser en el movimiento que tiene en estos momentos Mordisco por el departamento del Cauca. Mordisco ha estado muy golpeado hacia la zona del Guaviare, incluso se dice que está herido y que se ha estado resguardando al otro lado del país en el departamento del Cauca. Entonces es una especie de distractor para una tregua”.

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Según datos de Cruz Roja Colombia, más de 250 mil personas abandonaron sus hogares por culpa de la violencia armada y al menos 965 personas fueron heridas o fallecieron a causa de artefactos explosivos.

“Pérdida de libertad para elegir”

Para González, esta tregua supone un respiro para algunas regiones, pero no significa que la población esté a salvo durante las elecciones: “Aquí la principal afectación que tiene la población civil en cuanto a elecciones es la pérdida de libertad para elegir por quien ellos quieran votar. En las anteriores elecciones, en diferentes zonas se ha presentado la denuncia de cómo son obligados a votar por determinado candidato y eso es lo que hoy está en juego, está en riesgo, y es que no sean libres las elecciones, no que no haya elecciones, sino que no haya libertad para elegir por parte de los votantes”, explica.

El director de Indepaz también recalca que este es un cese al fuego contra la fuerza pública y no contra las disputas territoriales entre guerrillas: “En la costa norte hay conflictos territoriales entre los Gaitanistas y los de la Sierra Nevada, y en Antioquia, los de las disidencias contra los Gaitanistas y el ELN, por lo que tenemos son conflictos entre ellos. No existe una guerrilla en estos momentos que se esté disputando el poder contra el Estado o que tenga un alzamiento para pretender una toma del poder y por lo tanto, la gran mayoría de los enfrentamientos y combates se dan entre los grupos armados ilegales”, precisa González.

En agosto pasado murió en un atentado el senador Miguel Uribe, aspirante a ser el candidato de la oposición. Actualmente, los tres aspirantes a la Presidencia han denunciado amenazas intimidatorias o de muerte.

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