Lenguaraz y por momentos desfachatado, el abogado millonario quedó de primero en la primera vuelta presidencial el domingo, pero sin los apoyos suficientes para evitar un balotaje el 21 de junio contra el senador izquierdista Iván Cepeda.

Una jueza de Bogotá dio un plazo de 48 horas a De la Espriella para retractarse y pedir disculpas por los comentarios realizados durante la emisión radial Piso 8, del 12 de mayo, que constituyen "una forma de violencia" y reproducen "estereotipos históricos discriminatorios frente a las mujeres".

En una entrevista que quedó registrada en video y se volvió viral en redes sociales, el candidato "exhibió desde su teléfono celular una fotografía íntima y afirmó haber obtenido apoyo del 'electorado femenino' a partir de dicha imagen", indica el fallo en respuesta a un recurso judicial interpuesto por una ciudadana.

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Luego "insistió a una periodista presente para que observara la fotografía y comentara sobre ella, mediante frases como: 'acércala y dime qué ves ahí' y 'no seas tímida'", en un contexto de "insinuación sexual explícita", añade.

Al candidato le llueven críticas por sus frecuentes comentarios sexistas y homófobos.

"No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada", escribió en X la periodista implicada.

El candidato respondió a ese mensaje y ofreció disculpas alegando que "todo ocurrió en un contexto humorístico".

Pero el juzgado desestimó estas excusas y aseguró que el "problema constitucional no radica en la utilización de un lenguaje coloquial" sino en el mensaje que envía al sugerir que las mujeres "pueden ser influenciadas políticamente" mediante criterios de atracción sexual.

De la Espriella impulsa un proyecto político que defiende la familia tradicional.

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