La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) anunció este miércoles un cese al fuego unilateral desde las cero horas del próximo 30 de mayo hasta las cero horas del 2 de junio con motivo de la jornada electoral presidencial del 31 de mayo que se llevara a cabo en todo el territorio colombiano.

En un comunicado, difundido en su página web y firmado desde las montañas de Colombia, la Dirección Nacional del ELN manifestó que apoya el libre derecho al voto y la no interferencia en el actual proceso electoral, y que, por ello, realizarían un cese el fuego unilateral durante la jornada del 31 de mayo.

Igualmente, los voceros de este grupo armado enfatizaron en la misiva que de esta manera queda claro que el ELN no tiene como política amenazar ni atentar contra la vida de los candidatos presidenciales.

En las últimas semanas esta guerrilla ha sido señalada de ser la autora de varios atentados en diferentes regiones del país, actos que suman decenas de víctimas, también el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha alertado sobre las supuestas presiones ejercidas por el ELN para obligar a los votantes a apoyar al candidato de izquierda Iván cepeda

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En la campaña electoral marchan como favoritos el senador izquierdista Iván Cepeda, que plantea darle continuidad a la "paz total" de su aliado Gustavo Petro, y candidatos de derecha como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que prometen golpear al crimen con la fuerza militar.

El ELN comenzó a dialogar con Petro en 2022 con miras a un proceso de paz, pero esos diálogos quedaron congelados tras un ataque rebelde en la frontera con Venezuela que dejó más de 100 muertos.

El mandatario empezó a llamarlos narcotraficantes y acordó redoblar las operaciones militares en su contra durante una visita a Donald Trump en la Casa Blanca en febrero.

El viernes pasado la principal disidencia de las FARC al mando del rebelde más buscado del país, alias Iván Mordisco, también anunció un alto al fuego para las elecciones.

El proceso electoral avanza bajo amenazas a los principales candidatos, que han denunciado mensajes intimidatorios en redes sociales. El fin de semana dos miembros de la campaña de Abelado de la Espriella fueron asesinados.

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