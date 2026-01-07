Un blindado Titán del Ejército colombiano se posiciona frente al puente fronterizo Francisco de Paula Santander de Cúcuta, y de él sale un puñado de uniformados. Luego se dispersan y algunos se posicionan en las esquinas del barrio aledaño, el corregimiento de El Escobal. Patrullan mañana y noche, pero los horarios cambian para crear un efecto sorpresa.

Nos invitan como prensa a asistir, pero sin hacer preguntas. Es una operación de comunicación que no explica por qué el sector es señalado como "zona roja".

Al caer la noche en el Escobal, los niños juegan despreocupados frente a la parroquia y la estación de policía. La misa acaba de terminar. El sacerdote Edwin Buitrago conversa con una líder de la comunidad que prefiere mantenerse en el anonimato. Le preguntamos si ella considera que el sector sigue siendo "zona roja".

"Hace unos cuatro o cinco años, sí, en ese entonces estábamos catalogados como 'zona roja'. Pero hoy esto de 'rojo' no tiene nada. Ese nombre es del pasado. Hoy esto es un barrio tranquilo. Se marcharon varias bandas delincuenciales y ciertas actividades que había acá se acabaron, ya no están aquí en el barrio como estaban antes", sostiene.

Si bien no se puede decir que el sector, en su conjunto, esté en calma, el sacerdote Edwin Buitrago confirma que el entorno es distinto.

"Somos la frontera más movida de América"

"Esta comunidad ha cambiado mucho. Antes, estaba el procedimiento del contrabando. Si ustedes observan ahí, la mayoría son galpones, garajes grandotes que están abandonados. Hoy se goza de tranquilidad en un 80%. Sí, puedo decir que un 80% goza de tranquilidad. El otro 20%… pues sí, ya es zozobra, temor, miedo. Lo que uno no ve, digámoslo así, lo que uno no ve. Porque somos la frontera 'más movida' de América, según dicen".

La líder comunitaria explica que todo había estado tranquilo hasta este martes que militarizaron el puente. Pero la preocupación persiste.

"Sí, siempre hay la zozobra, el temor por las trochas. Hay muchos pasos ilegales. No es solamente el puente. En el puente está bien porque hay un control. Pero hay muchos pasos ilegales. Ésa es la problemática de acá", concluye.

Ambos coinciden en que un cruce abierto conserva su seguridad. Cuando el puente cerró entre 2015 y 2023, prosperaron los pasos ilegales controlados por bandas delincuenciales.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más