Colombia vivió uno de los fines de semana más violentos del último año, con más 26 ataques en menos de 48 horas, la mayoría de ellos con epicentro en el departamento del Cauca. El hecho más grave ocurrió en la vía Panamericana, en el municipio de Cajibío de ese departamento, donde un atentado con explosivos contra varios vehículos dejó 20 personas muertas y decenas de heridos. Este ataque ha sido atribuido a las disidencias de la guerrilla de las FARC.

Según el Ejército, la explosión ocurrió en medio de un retén que habían instalado los disidentes. La bomba impactó a más de una decena de vehículos y los desplazó varios metros, según testigos del atentado. La AFP captó imágenes de cuerpos cubiertos, vehículos destrozados y un enorme cráter en la vía. Videos que circulan en redes sociales muestran restos de las víctimas esparcidos por el suelo.

La magnitud de la explosión provocó graves daños en la infraestructura vial en esa zona del país y ha llevado al colapso de las vías que conectan hacia el centro del país.

El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como actos de terrorismo y anunció acciones inmediatas que podrían incluir denuncias ante instancias internacionales como el Tribunal Penal Internacional. Asimismo, ordenó reforzar las operaciones militares y de inteligencia en todo el país.

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Tres días de duelo en el Cauca

Desde la oposición han surgido críticas a la política de paz total del presidente Petro, señalando que esta habría permitido el fortalecimiento de grupos armados ilegales y el deterioro del orden público. Los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han exigido una revisión de la estrategia de seguridad del gobierno. En el departamento del Cauca se decretó tres días de duelo y las autoridades han pedido mayor presencia del Estado.

Los rebeldes siembran el terror en las regiones del Cauca y el Valle del Cauca, con una seguidilla de atentados que arrancó el viernes con un ataque bomba contra una base militar en la ciudad de Cali, que dejó dos heridos.

Se han registrado 26 ataques desde entonces, según el Ejército.

Las facciones lideradas por Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, hostigan a la fuerza pública con explosivos, drones y fuego cruzado como muestra de su poder en la zona.

La disidencia de las FARC al mando de alias Iván Mordisco decidió levantarse de la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la presión contra civiles y fuerza pública.

La oposición, expresidentes y militares en retiro critican la política de paz de Petro y lo acusan de ser indulgente con los criminales.

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