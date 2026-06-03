Trump ofreció este martes su apoyo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien disputará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral el 21 de junio, frente al izquierdista Iván Cepeda. El candidato presidencial de la izquierda en Colombia, Iván Cepeda, denunció este miércoles un intento "injerencista" para la segunda vuelta.

Juan Carlos Arenas, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, también estima efectivamente que esto "es una injerencia indebida en procesos internos en Colombia bajo los estándares de cualquier medición de política internacional".

Para este politólogo en Medellín, ese pronunciamiento es "inadecuado", pero parece no sorprenderlo porque, según él, "corresponde con lo que ya se ha venido haciendo en relación con otros actores importantes de la política de Estados Unidos, como María Elvira Salazar [congresista republicana por Florida], el propio Marco Rubio [secretario de Estado de Estados Unidos] y otros líderes políticos de la derecha estadounidense, así como otros líderes de derecha en América Latina, como el presidente Noboa de Ecuador. Se hace público lo que ya se sabía, es decir, un alineamiento de fuerzas políticas de la derecha que, en general, también están muy alineadas con cierta erosión de los derechos y de las garantías democráticas en el subcontinente", subraya.

El futuro de las relaciones Colombia – EE.UU.

Al dar su apoyo a Abelardo de la Espriella, Trump mencionó que los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, explica por qué el respaldo de Trump puede resonar en el electorado de derecha.

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"Estados Unidos es, de lejos, la alianza económica más importante para Colombia. Es en ese país a donde van la mayor parte de sus exportaciones internacionales. También hay una inversión estadounidense en Colombia que es muy significativa. Existe una diáspora en Estados Unidos y muchas conexiones, mucho intercambio cultural y, obviamente, la alianza en temas de seguridad, sobre todo en la política contra las drogas, es muy importante para ambos países. Tener la capacidad de compartir, por ejemplo, datos de inteligencia, armar operaciones con información entre ambos, contar con capacidades para realizarlas, el apoyo financiero y también material. Por esta razón, yo sí creo que la importancia de manejar la relación con Estados Unidos tiene un peso con los votantes colombianos, y eso es algo que hay que tener en cuenta", concluye.

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