En medio de intentos de altos funcionarios de Washington por consolidar el frágil alto el fuego entre el gobierno israelí y el Hamás, una votación del Parlamento israelí ha abierto la vía a una extensión de la soberanía israelí a una colonia al este de Jerusalén y, más ampliamente, a toda Cisjordania, lo que representa una amenaza para el proceso de paz.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el miércoles antes de partir hacia Israel que los nuevos pasos del Estado hebreo hacia la anexión de Cisjordania "amenazan" el acuerdo de paz en Gaza promovido por el presidente Donald Trump.

El plan de extensión aprobado por el Parlamento israelí "amenaza" el alto el fuego en Gaza y sería "contraproducente", alertó el jefe de la diplomacia estadounidense. "No es algo que podamos apoyar por el momento", subrayó.

Antes que Rubio, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, reconoció el miércoles en Jerusalén tras una reunión con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que los próximos pasos del acuerdo de tregua, entre los que se incluyen el desarme del movimiento islamista Hamás y la reconstrucción de Gaza, serán "muy difíciles".

Rubio se reunirá con Netanyahu el viernes, según el gobierno israelí. El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 10 de octubre basado en un plan propuesto por Trump, pareció tambalearse el domingo tras mortales enfrentamientos en Gaza y las acusaciones mutuas de violaciones de la tregua.

La primera fase del acuerdo prevé, además del cese al fuego, la liberación de todos los rehenes -vivos y muertos- en manos de Hamás desde su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la el conflicto. También la retirada israelí de Gaza y la llegada de ayuda humanitaria para la población de Gaza.

El 13 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes vivos. También debía devolver en esa fecha 28 cadáveres de cautivos, pero hasta ahora solo entregó 15, alegando dificultades para encontrar los restos en el territorio devastado por la ofensiva israelí lanzada en represalia por el ataque del grupo proiraní.

"Desarmar a Hamás es muy difícil", dijo JD Vance

Israel ha devuelto a cambio 195 cuerpos de palestinos y sus fuerzas se han replegado en algunas zonas de Gaza, pero siguen controlando aproximadamente la mitad del territorio palestino y lo mantienen sitiado. Según la ONU, la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente.

Las fases posteriores del plan de Trump prevén una nueva retirada israelí de Gaza, que Hamás deje las armas, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional y la reconstrucción del territorio, entre otras cosas.

"Tenemos ante nosotros una tarea muy, muy difícil, que es desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, mejorar la vida de la población de Gaza, pero también garantizar que Hamás deje de ser una amenaza para nuestros amigos en Israel", aseguró Vance.

El día anterior, descartó el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno y afirmó que está buscando países dispuestos a contribuir con este esfuerzo militar.

Hasta ahora, Hamás se ha negado a considerar su desarme y sus combatientes han retomado el control de zonas de Gaza tras la tregua, enfrentándose a grupos armados que acusa de "colaborar" con Israel.

