Este sábado, un dron israelí atacó el coche del alcalde de Rihane, Ali Badih Hussein. Otro ataque con dron mató al ex alcalde de la localidad, Ismaïl Abdallah, empleado de la Compañía Eléctrica del Líbano, según informa el periódico libanés ‘L’Orient-Le Jour’.

La localidad de Rihane también ha sido objeto de incursiones llevadas a cabo por la aviación de combate israelí, lo que ha obligado a varias familias que aún se encontraban allí a huir y abandonar el pueblo para escapar de los bombardeos y los ataques aéreos.

Según el mismo diario libanés, un hombre ha resultado muerto en Maaraké. Dos otras personas han fallecido y se están llevando a cabo búsquedas para localizar a los desaparecidos tras el ataque israelí que tuvo lugar al amanecer contra la localidad de Kfar Remmane.

Por su parte, Hezbolá reivindicó dos ataques contra tropas y vehículos israelíes, también en el sur del país. Según datos oficiales del gobierno libanés, desde el inicio de este último conflicto el pasado 2 de marzo, han muerto 3.700 personas.

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“El país ante una prueba crucial”, afirma el presidente libanés Joseph Aoun

El frente libanés constituye uno de los capítulos principales de las negociaciones entre Washington y Teherán con el fin de poner fin a la guerra en Oriente Medio. Según un alto cargo estadounidense, el acuerdo que se está debatiendo actualmente incluye efectivamente a Líbano, tal y como había reclamado Teherán, mientras que Estados Unidos había manifestado anteriormente su intención de tratar este asunto por separado.

El presidente libanés Joseph Aoun durante una rueda de prensa con el presidente alemán, en el Líbano, el 16 de febrero de 2026.

El país se enfrenta a “una prueba crucial”, declaró el sábado el presidente libanés Joseph Aoun en la red social X, haciendo un llamamiento a los libaneses para que se unan “en torno a un Estado soberano que tenga el monopolio de las armas” para no seguir siendo “rehenes de la lógica de las milicias”.

Por su parte, el diputado de Hezbolá, Ali Fayyad, pidió el sábado aprovechar cualquier acuerdo destinado a poner fin a las hostilidades, pero “el Estado debe abandonar la política que consiste en dejarse aplastar por los israelíes y someterse a los estadounidenses”, añadió. (con AFP)

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