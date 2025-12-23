Al menos 8.000 nuevos documentos sobre el caso Epstein están disponibles este martes en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado por la oposición demócrata de retener información debido a la lenta difusión de estos archivos.Los nuevos documentos incluyen cientos de videos o grabaciones de audio, entre ellos imágenes de cámaras de vigilancia de agosto de 2019, el mes en que Epstein fue encontrado muerto en su celda mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Tras la tanda revelada la semana pasada, ahora en el nuevo lote hay correos electrónicos, documentos judiciales y cientos de referencias a Donald Trump, prácticamente ausente en la primera desclasificación, según cita el diario New York Times. Precisamente, miembros del partido demócrata habían denunciado el borrado de material relacionado con Trump. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, presentó el lunes, 22 de diciembre, una resolución en la que pide acciones legales contra la administración por no publicar la totalidad de los archivos Epstein. Un grupo de víctimas del exfinanciero neoyorquino criticó el lunes que sólo una "fracción" de los archivos se hizo pública, y destacó el tachado "anómalo y extremo" de los elementos

El fiscal general adjunto Todd Blanche atribuyó el retraso a la necesidad de proteger la identidad de más de 1.000 víctimas de Epstein y negó el domingo las acusaciones de que se estuviera protegiendo a Trump, quien fue amigo cercano de Epstein en el pasado. El lunes, durante una comparecencia ante los medios en Mar-a-Lago, Trump dijo que la publicación la semana pasada de miles de fotografías de los papeles Epstein corría el riesgo de implicar a personas “muy respetadas” sin conexión con los crímenes del financiero

De la nueva tanda destaca un correo electrónico enviado por el fiscal del distrito sur de Nueva York el 7 de enero de 2020. Se titula “Registros de vuelos de Epstein”, y revela: “queríamos informarles de que los registros de vuelos que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente incluso durante el periodo en el que prevemos presentar cargos en el caso de Maxwell”, en referencia a Ghislaine Maxwell, mejor amiga del financiero pederasta, condenada hace un lustro a 20 años de prisión, que se halla cumpliendo en estos momentos, por su complicidad en la red de tráfico sexua

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado.

Aunque durante su campaña de 2024 se mostró de acuerdo en hacer públicos estos archivos, el presidente estadounidense reculó posteriormente, denunciando una «farsa» instrumentalizada por los demócratas.

Sus seguidores, obsesionados con este escándalo, se rebelaron cuando el Departamento de Justicia anunció este verano boreal que no había descubierto ningún elemento nuevo que justificara la publicación de documentos adicionales o nuevas acciones judiciales.

