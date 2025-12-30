Con el corresponsal de RFI en Taipéi, Romain Ouertal, y la corresponsal en Pekín, Clea Broadhurst

Este segundo día de ejercicios marca un endurecimiento claro de la situación. China ya no se ha conformado con desplegar aviones y barcos: ha realizado disparos de largo alcance, oficialmente en el norte de Taiwán. Desde la costa china, se dispararon cohetes en salvas, visibles a simple vista desde la isla de Pingtan, la más cercana a Taiwán.

"Provocación flagrante contra la seguridad regional y el orden internacional"

Publicadas el martes por el Ministerio de Defensa de Taiwán, las cifras de cazas que cruzaron la línea mediana del estrecho de Taiwán (más de 130 en 24 horas) muestran que el ejército taiwanés sigue de cerca las maniobras que el ejército chino ha realizado desde el día anterior alrededor de la isla.

"China está desobedeciendo las expectativas de paz de la comunidad internacional y está socavando deliberadamente la estabilidad regional con su intimidación militar. Esto es una provocación flagrante contra la seguridad regional y el orden internacional, y expreso mi más enérgica condena", declaró el presidente taiwanés Lai Ching-te en Facebook.

"A las 09:30 (01:30 GMT) del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Mando de las áreas orientales del EPL realizaron ejercicios de fuego real de largo alcance en las aguas al norte de la isla de Taiwán y lograron los efectos deseados", dijo el ejército chino en un comunicado. Pekín también publicó un mapa detallando cinco zonas de tiro de munición real, algunas de las cuales están a menos de 12 millas náuticas de la costa taiwanesa, una proximidad sin precedentes.

La guardia costera de Taiwán informó el martes que había desplegado 14 buques para monitorizar la actividad naval, "empleando un enfoque de supervisión individual para disuadir firmemente los buques."

Una respuesta a las "continuas provocaciones de las fuerzas independentistas en Taiwán"

En cualquier caso, el momento de los ejercicios actuales no es casualidad. Llegan tras meses de tensiones entre China y Japón por el tema de Taiwán. Llegan especialmente después de que Washington aprobara a mediados de diciembre un acuerdo de armas valorado en casi 11.000 millones de dólares para la isla, uno de los mayores en 20 años.

China considera a Taiwán parte de su territorio y amenaza con usar la fuerza militar para apoderarse de él. "En respuesta a las continuas provocaciones de las fuerzas independentistas en Taiwán y a las ventas masivas de armas de Estados Unidos a Taiwán, debemos, por supuesto, oponernos resueltamente a ellas y contrarrestarlas con firmeza", dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi el martes.

Hablando en una conferencia anual sobre relaciones internacionales en Pekín, afirmó que cualquier intento de impedir la unificación de China y Taiwán "inevitablemente fracasaría".

