El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, reclamó este miércoles un cese "completo" de las hostilidades en Oriente Medio y pidió a Estados Unidos e Irán reabrir "lo antes posible" el estrecho de Ormuz, tras reunirse en Pekín con su homólogo iraní, Abás Araqchi.

"China considera que hay que lograr sin demora un cese completo de los combates, que es aún más inaceptable relanzar las hostilidades, y que es esencial seguir negociando", declaró Wang Yi, citado en un comunicado publicado por su oficina.

Igualmente, "China espera que las partes respondan lo antes posible al llamado urgente de la comunidad internacional a una reanudación normal y segura del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz", apostilló el ministro.

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China se ha visto directamente concernida por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Más de la mitad de sus importaciones marítimas de crudo procede de Oriente Medio y transita por ese estrecho, según la consultora Kpler.

En represalia por la campaña israelo-estadounidense, Irán prácticamente bloqueó Ormuz. Pero la obstrucción es doble, ya que desde mediados de abril Estados Unidos aplica un bloqueo naval a los puertos iraníes, una medida que de momento continuará, dijo el martes el presidente Donald Trump.

El canciller chino se refirió igualmente al contencioso en torno al programa nuclear iraní, que según Israel y Estados Unidos tiene la ambición de dotar a la república islámica de una bomba atómica, cosa que Teherán niega.

"China aplaude el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, y considera que Irán tiene el derecho legítimo de utilizar pacíficamente la energía nuclear", es decir con fines civiles, añadió Wang.

“China intentará persuadir a Irán para que se muestre más realista y activo en las próximas etapas de las negociaciones”, afirma Ding Long, profesor del Instituto de Estudios sobre el Oriente Medio de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, en una entrevista con Nicolás Rocca, del servicio internacional de RFI. “Creo que Irán busca sobre todo informar a la diplomacia china sobre la situación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, así como sobre los recientes acontecimientos relacionados con el estrecho de Ormuz”.

Trump suspende la operación estadounidense de escolta en Ormuz

El martes, Trump anunció la suspensión de la operación estadounidense de escolta de buques a través del estrecho de Ormuz, en marcha desde hace solo un día, con el objetivo de llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El presidente estadounidense declaró en su plataforma Truth Social que se habían logrado "grandes avances" en las negociaciones y que el "Proyecto Libertad" se suspendería "por un breve período" para ver si se podía "finalizar y firmar" un acuerdo.

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