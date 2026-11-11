Desde la madrugada del miércoles, cientos de transportistas se reunieron en distintos puntos de la ruta 5, que cruza Chile de norte a sur, para exigir medidas que compensen la escalada del diésel, el carburante más utilizado por el sector.

Su precio promedio subió un 74% desde marzo impulsado por la guerra en Irán, lo que amenaza la viabilidad de pequeñas y medianas empresas de transporte, según los gremios. Por la tarde, una reunión entre funcionarios del gobierno y dirigentes de los manifestantes no logró acercar posturas.

"Decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue", declaró tras el encuentro Andrés Alarcón, portavoz de la organización No + TAG. "En ningún punto se logró avanzar", añadió.

Los transportistas se reunirán el miércoles con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para seguir negociando.

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Nuevo gobierno

No es la primera vez que el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast enfrenta el descontento ciudadano por los combustibles.

En marzo, recién iniciado su mandato, modificó un mecanismo estatal para amortiguar las alzas bruscas de los precios y trasladó de golpe a los consumidores parte de la subida del mercado. El lunes, el presidente anunció un proyecto de ley para controlar el precio del diésel y la gasolina por 90 días.

"No ha sido un año fácil. Hoy día hay una situación de tensión con los transportistas y el llamado es a que pensemos en Chile, en que pensemos todos cómo va mejorando la situación", declaró Kast este martes.

Con AFP

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