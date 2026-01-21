El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dio a conocer este martes su primer gabinete ministerial, que asumirá funciones el próximo 11 de marzo, en una ceremonia en Santiago que comenzó con retraso y estuvo rodeada de medidas poco habituales, como la aplicación de test antidrogas a los futuros ministros.

El anuncio estuvo atravesado por una fuerte polémica: Kast, líder del Partido Republicano y referente de la extrema derecha chilena, designó como ministros de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos a Fernando Barros y Fernando Rabat, ambos exabogados del dictador Augusto Pinochet. La decisión reavivó el debate sobre la relación del nuevo gobierno con el legado de la dictadura militar (1973-1990), responsable de más de 3.000 asesinatos y desapariciones.

Barros, de 68 años, encabezó la defensa de Pinochet cuando el exgeneral fue detenido en Londres en 1998, a solicitud de la justicia española por crímenes de lesa humanidad. Rabat, de 53 años, representó al dictador en una causa por malversación de fondos públicos. Pinochet murió en 2006 sin haber sido condenado.

La llegada de Rabat a la cartera de Justicia y Derechos Humanos, en particular, generó indignación entre las organizaciones de víctimas. "Nos parece realmente una falta de respeto que quien fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina pueda asumir ese cargo", afirmó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Perfiles técnicos y sin militancia predominan en el gabinete

Kast, quien ha expresado públicamente su admiración por Pinochet, defendió su equipo asegurando que no responde a presiones políticas. "Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni de presiones. Nace de una convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile por delante siempre", sostuvo.

El nuevo gabinete estará compuesto por 25 ministerios y combina figuras del mundo empresarial, técnicos independientes y algunos políticos de trayectoria. En Interior asumirá Claudio Alvarado, militante de la UDI y exministro durante el gobierno de Sebastián Piñera, quien se perfila como uno de los hombres fuertes del Ejecutivo. En Economía y Minería, finalmente, Kast optó por unificar ambas carteras bajo la conducción de Daniel Mas, tras un cambio de último minuto que dejó fuera al exejecutivo minero Santiago Montt.

En Relaciones Exteriores fue designado Francisco Pérez Mackenna, exgerente del grupo Quiñenco, sin experiencia diplomática, con la misión de atraer inversiones. En Hacienda asumirá Jorge Quiroz, economista cercano al empresariado, cuya designación fue criticada por la oposición debido a su pasado como asesor de empresas acusadas de colusión.

El gabinete también incluye a la exfiscal Tamara Steinert en el nuevo Ministerio de Seguridad y a la exatleta Natalia Ducó en Deportes, pese a que esta última cumplió una sanción por consumo de sustancias prohibidas.

Aunque Kast prometió un "gobierno de unidad", la conformación de su equipo privilegia perfiles técnicos y sin militancia partidaria. Para analistas, se trata de una apuesta arriesgada en un escenario político complejo. "Es un gabinete muy marcado por la independencia de los partidos", señaló el politólogo Rodrigo Arellano, quien advirtió que el Ejecutivo podría quedar expuesto frente a una oposición que anticipa una actitud dura en el Congreso, donde la derecha será mayoría, pero sin control absoluto.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más