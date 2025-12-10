Durante más de tres horas, Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en lo que sin duda fue el debate más reñido desde el inicio de la campaña, según informa nuestra corresponsal en Santiago, Naïla Derroisné.

Jeannette Jara, candidata de una amplia coalición de izquierda y ganadora de la primera vuelta con el 26,85 % de los votos, parte en desventaja. La derecha, que presentó a la presidencia a tres candidatos de diferentes fuerzas, obtuvo más del 50 % de los votos el domingo, y las encuestas anticipan una victoria del ultraconservador José Antonio Kast, que ha obtenido el apoyo de Evelyn Matthei, figura de la derecha tradicional, y del diputado libertario Johannes Kaiser.

Por ello, Jeannette Jara cambió de estrategia, pasando a la ofensiva y presionando a su adversario en varias ocasiones para que detallara su programa. José Antonio Kast (23,92 % de los votos), a menudo evasivo en los debates, se mostró más agitado de lo habitual. Su rival no dejó de hacérselo notar.

Pero José Antonio Kast no se dejó desestabilizar y siguió atacando al Gobierno del presidente Gabriel Boric, del que formaba parte Jeannette Jara, en el cargo de ministra de Trabajo. "Nos plantean que Chile va a crecer, que va a ser más seguro y han tenido tres años… solo hay dos caminos, continuidad o cambio", afirmó.

Por su parte, Jeannette Jara busca ampliar imperativamente su base electoral. “Yo creo en una Patria en que nosotros, en vez de odiarnos, nos unamos". Y agregó que hay desafíos pendientes, "pero cuando nos juntamos, logramos avanzar".

Kast negó que fuera a llevar a cabo redadas contra inmigrantes ilegales como ocurre en Estados Unidos y explicó su plan. "Nosotros le hemos señalado a los inmigrantes que les quedan 98 días para abandonar el país libremente. Y si no lo hacen, una vez que sean identificados (…) van a ser expulsados", reiteró Kast.

Por su parte, la comunista Jara expuso: “Cuando asuma como presidenta no tendré ninguna duda de tomar las medidas que sean necesarias para nuestro bienestar. Sé que tenemos desafíos en materia de seguridad pública y voy a usar todas las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico".

