Mientras Delcy Rodríguez juraba su asunción como presidenta encargada de Venezuela, a las afueras de la sede del parlamento se desarrollaba una nueva movilización del chavismo reclamando el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Desde horas del mediodía, y atendiendo a la convocatoria de las instituciones públicas y el partido de gobierno, una multitud se reunió en el centro de Caracas para alzar su voz como lo hicieron durante los últimos dos días.

En la tarima dispuesta para los discursos subió Nicolás Ernesto Maduro, diputado del chavismo e hijo del gobernante capturado por Estados Unidos. Allí reiteró lo que había dicho antes en la Asamblea Nacional, que el país seguirá avanzando mientras lucha por el regreso de su padre.

"Pudimos tener una conversación indirecta con el presidente, no puedo decir más nada. Confío en la ruta que él dejó, confío en la vicepresidenta que él designó y ahora es la presidenta encargada, confío plenamente en la Fuerza Armada".

Mientras esa movilización ocurría, en otros puntos ocurrían detenciones, como a 7 periodistas según denunció el sindicato nacional de la prensa.

Este lunes, entró en vigor el decreto de conmoción nacional que dejó firmado Maduro y que incluye la orden de detener a quienes respalden las acciones de Estados Unidos.

