Carlos Alcaraz, de 23 años y ganador de siete títulos de Grand Slam, se impuso a Ben Shelton, número cuatro del mundo, en un encuentro muy disputado. El murciano se adjudicó el primer set, muy igualado, en el tie-break y selló la victoria en la segunda manga tras remontar un break en contra.
Con este triunfo, el segundo consecutivo indoor tras el ATP 500 de Viena a finales de octubre, el español se toma la revancha de la derrota sufrida hace unos meses ante Shelton en los cuartos de final del US Open, donde cayó frente al estadounidense, de 24 años, después de un espectacular partido a cinco sets.
Al término del encuentro, disputado este domingo en Nanterre, a las afueras de París, ambos jugadores se dedicaron elogios mutuos. Shelton destacó la calidad del juego de Alcaraz, que reafirma así su buen momento de forma tras regresar al circuito este verano en Nueva York, después de una ausencia de cuatro meses por lesión.
Esta final ha sido el cuarto duelo entre los dos tenistas. Se da la circunstancia de que el ex entrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, va a empezar a entrenar a Ben Shelton la próxima temporada. (Con AFP)
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