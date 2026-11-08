Carlos Alcaraz, de 23 años y ganador de siete títulos de Grand Slam, se impuso a Ben Shelton, número cuatro del mundo, en un encuentro muy disputado. El murciano se adjudicó el primer set, muy igualado, en el tie-break y selló la victoria en la segunda manga tras remontar un break en contra.

Con este triunfo, el segundo consecutivo indoor tras el ATP 500 de Viena a finales de octubre, el español se toma la revancha de la derrota sufrida hace unos meses ante Shelton en los cuartos de final del US Open, donde cayó frente al estadounidense, de 24 años, después de un espectacular partido a cinco sets.

El español Carlos Alcaraz celebra la victoria en el primer set frente al estadounidense Ben Shelton durante la final individual masculina, en la séptima jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, disputado en Nanterre, a las afueras de París, el 8 de noviembre de 2026.

Al término del encuentro, disputado este domingo en Nanterre, a las afueras de París, ambos jugadores se dedicaron elogios mutuos. Shelton destacó la calidad del juego de Alcaraz, que reafirma así su buen momento de forma tras regresar al circuito este verano en Nueva York, después de una ausencia de cuatro meses por lesión.

Tenis – Masters 1000 de la ATP – Masters de París – Plenitude Arena, Nanterre (Francia) – 8 de noviembre de 2026. El estadounidense Ben Shelton durante la final contra el español Carlos Alcaraz. REUTERS/Benoit Tessier.

Esta final ha sido el cuarto duelo entre los dos tenistas. Se da la circunstancia de que el ex entrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, va a empezar a entrenar a Ben Shelton la próxima temporada. (Con AFP)

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