Quizá fuera el último rebelde capaz de oponerse a Donald Trump en el Congreso, pero ahora todo ha terminado para Thomas Massie. El espíritu libre del Partido Republicano sufrió una dura derrota el martes en su estado de Kentucky. No defenderá los colores republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, lo que supone una victoria personal para Donald Trump, informa nuestro corresponsal en Washington, Vincent Souriau.

El diputado republicano Thomas Massie, figura libertaria, llevaba 14 años representando a este distrito de Kentucky en la Cámara de Representantes. Hasta ahora, nunca había tenido un rival serio en su propio bando. Pero esta vez, la situación ha cambiado.

Una piedra demasiado molesta en el zapato de Trump

Thomas Massie se había ganado la ira de Donald Trump. En el Congreso, ha multiplicado los desacuerdos con el presidente: votos en contra de ciertas medidas fiscales, críticas a la ayuda estadounidense a Israel y apoyo a la publicación de los expedientes de Epstein a pesar de la oposición de Donald Trump. “Diputado de poca monta”, “falso republicano débil y patético”, Thomas Massie “debe ser destituido de su cargo lo antes posible”, arremetió el lunes el presidente en su plataforma Truth Social, antes de calificarlo de “obstruccionista”.

El lunes, Trump envió a Kentucky a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, para un mitin junto a Ed Gallrein. Un gesto inusual en Estados Unidos para un ministro en activo. Según los medios estadounidenses, nunca se había invertido tanto dinero en una campaña de primarias en la historia de Estados Unidos, con más de 30 millones de dólares gastados.

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La disciplina de los votantes trumpistas fue demasiado fuerte. Aunque Massie llevaba desde 2012 como representante de Kentucky, era una espina clavada demasiado molesta para Donald Trump. Fue Thomas Massie quien luchó para que se hicieran públicos los expedientes de Epstein, votó en contra del proyecto estrella de Donald Trump sobre fiscalidad y pidió que se sometiera al Congreso la cuestión de la guerra en Irán.

Rencor tenaz

En otras palabras, se había convertido en un traidor para los ultraconservadores del Partido Republicano y se ve que, aunque Donald Trump está cayendo en picado en la opinión pública estadounidense, sigue teniendo un control absoluto sobre su formación política, ya que en los últimos meses ha logrado apartar a casi todos los representantes republicanos que aún se atrevían a interponerse en su camino.

En Indiana, un estado conservador del Medio Oeste, Donald Trump logró a principios de mes la derrota de la mayoría de los representantes republicanos del Parlamento local que se habían atrevido a rechazar sus exigencias de redistribución de distritos electorales. En Luisiana, otro estado conservador del sur, el senador Bill Cassidy aprendió el sábado por las malas que una falta contra el multimillonario republicano puede perseguir a un representante durante años. Tras votar en 2021 a favor de la destitución de Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio, Bill Cassidy se ha enfrentado este año a una campaña implacable por parte del inquilino de la Casa Blanca. El resultado es que el sábado ni siquiera logró clasificarse para la segunda vuelta de las primarias, una humillación sin precedentes para un senador en funciones.

La lección es clara, estimó el domingo en la NBC el senador republicano Lindsey Graham: “Quienes intenten destruir a Trump políticamente, o que se interpongan en el camino de su programa, perderán”. “Se puede estar en desacuerdo con el presidente Trump, pero si se intenta destruirlo, se va a perder, porque este es el partido de Donald Trump”, añadió.

Trump pierde así a los independientes, pero su base electoral sigue siendo muy sólida y continúa siguiendo sus instrucciones a toda costa.

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