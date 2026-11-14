A finales de octubre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió a unos 2.500 militares para prestar apoyo a las autoridades haitianas, que se encuentran totalmente sometidas a la ley de las bandas. En apenas dos semanas, han obtenido resultados más concretos que todas las demás iniciativas internacionales en 30 años de guerra contra las bandas haitianas. Solo esta semana, las tropas salvadoreñas han anunciado que han destruido el cuartel general del 400 Mawozo (la mayor banda de Haití) y la Casa de la Muerte, dos fortalezas desde las que las bandas criminales imponían hasta ahora su ley al resto de la población.

Bukele informó ahora que las fuerzas participantes en el operativo lograron asegurar el estadio y sus alrededores. Asimismo, señaló que durante la intervención fueron encontrados varios cráneos humanos en el interior de las instalaciones.

Eduardo Ordóñez, experto en política y seguridad especializado en América Latina, explica la presencia del ejército salvadoreño en Haití en RFI: "Le ha dado golpes fuertes, ayer la toma del estadio de fútbol que le va a servir como una base operativa"

Pero, ¿existe algún acuerdo de cooperación militar entre El Salvador y Haití que permita este tipo de intervenciones en territorio haitiano? Eduardo Ordóñez responde: "Sí existe un acuerdo, pero no se ha hecho público; tengo entendido que se firmó el 28 de octubre. Entonces podemos decir que no es de manera completamente unilateral, pero no se han dado a conocer las reglas bajo las cuales El Salvador va.". El experto explica que la estrategia de Bukele tiene "muchos problemas logísticos y va a enfrentar otros problemas. O sea, podría convertirse en el Vietnam de Bukele".

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"Si bien es cierto que ha tenido mucho éxito en destruir el cuartel general y que los mismos vídeos se han difundido por redes sociales que muestran a los pandilleros corriendo, ni siquiera pelearon contra las fuerzas salvadoreñas, pues muestra que tienen una superioridad tanto aérea como de entrenamiento. Son soldados profesionales, por llamarlo de alguna manera. Pero hay que recordar que para que puedan tener éxito y control territorial se necesita estar en el terreno, entonces no hay un marco en el que nos indiquen cuánto tiempo va a estar Bukele metido ahí, si va a estar otro mes, dos meses, o hasta las elecciones que vienen para El Salvador, o si va a estar después de las elecciones, o él mismo va a asegurar las elecciones de Haití que se han pospuesto de manera indefinida por este tema de violencia", sentencia Eduardo Ordóñez.

Bukele ha expresado su solidaridad con el pueblo haitiano. Asegura comprender el sufrimiento que atraviesa el país a causa de la violencia de las pandillas y afirma que con estas intervenciones militares su gobierno no busca someter al pueblo haitiano ni apropiarse de sus riquezas.

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