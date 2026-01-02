"Mantuve una reunión con Kyrylo Budanov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania", declaró Zelenski en redes sociales. Según el asesor presidencial Dmytro Lytvyn, "los procedimientos formales para su nombramiento oficial han comenzado".

Budanov, que cumplirá 40 años en dos días, dirige el Departamento de Inteligencia Militar de Ucrania (GUR) desde 2020 y es conocido por su papel en complejas y audaces operaciones contra Rusia desde el inicio de la invasión en 2022. Ha participado personalmente en varias misiones militares en las que resultó herido y, según el portavoz del GUR, ha sobrevivido a más de diez intentos de atentado.

"Ucrania necesita centrarse más en las cuestiones de seguridad, en el desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, así como en la vía diplomática en las negociaciones", afirmó Zelenski al explicar su elección. "Kyrylo cuenta con experiencia especializada en estas áreas y la fortaleza necesaria para obtener resultados", añadió.

El nombramiento llega después de que Zelenski anunciara el miércoles que un acuerdo mediado por Estados Unidos para poner fin al conflicto está listo "al 90 %". El conflicto, iniciado en 2022 con la invasión rusa, es el más mortífero en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial y ha causado decenas de miles de muertos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Yermak, considerado el principal aliado de Zelenski y una figura influyente en Kiev, dejó el cargo tras una investigación por corrupción que incluyó registros en su domicilio. Sus críticos lo acusaban de concentrar poder, controlar el acceso al presidente y marginar voces disidentes.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más