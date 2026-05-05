Con Martin Bernard, corresponsal de RFI en São Paulo

Durante los próximos tres meses, los brasileños de ingresos modestos podrán renegociar sus deudas con los bancos y obtener una reducción de hasta el 90 %, con un límite máximo equivalente a 3.000 dólares. Se trata de una medida de emergencia, adoptada por decreto. Y es que la mitad de los brasileños están endeudados y muchos, según Lula, se encuentran “con la soga al cuello”.

Tasas exorbitantes

Los habitantes de Brasil se ven, en efecto, asfixiados por tasas de interés exorbitantes, que en ocasiones alcanzan el 400 % anual. El nuevo programa permitirá escalonar los pagos a lo largo de cuatro años, a tasas más modestas, asegura el gobierno.

Una medida que también busca mejorar la popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva, quien acaba de sufrir varias derrotas en el Congreso y ve cómo su rival en las elecciones presidenciales de octubre sube en las encuestas: Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro.

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