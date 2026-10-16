Aparentemente reina la normalidad en los vagones del metro de Río de Janeiro, pero los pasajeros, pegados a sus móviles, tienen en sus manos un arma muy poderosa. Tras la primera vuelta, la izquierda de Lula da Silva ha reaccionado y se ha puesto las pilas para ganar a la derecha la batalla en internet.

El diputado André Janones, famoso por sus explosivos videos en Instagram, es de los que ha tomado la delantera: “Tu que estás mirando este video, si aún no estás en el canal escribe aquí en los comentarios ‘soldado’ que recibirás el link, o haz clic en el link de mi bio. ¡Haz que este video explote en Brasil entero! ¡Llama a más personas, llama a más personas que ahora seremos cinco millones, diez millones…! ¡Nosotros ocupamos las calles y ahora estamos ocupando internet y vamos a reelegir a Luiz Inácio Lula da Silva!”.

Janones ha creado el “Ejército de Lula”, una comunidad con más de cuatro millones de usuarios voluntarios que se dedica a difundir contenido a favor de Lula y contra Flávio Bolsonaro entre sus contactos, sobre todo con el objetivo de convencer a indecisos o a quienes se abstuvieron en la primera vuelta. Más de 33 millones de brasileños no fueron a votar.

“De alguna manera, estamos luchando”

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Daniele Barbosa, una psicóloga de Río, es de las que se ha sumado a la misión de la remontada: “Sí, estoy en el ‘Ejército de Lula’ desde el primer día, haciendo nuestra campaña. No sabemos hasta dónde pueden llegar estas micropublicaciones y republicaciones, pero lo estamos intentando. Creo que, de alguna manera, estamos luchando”.

La derecha brasileña suele dominar las narrativas en internet, con ayuda de un algoritmo favorable y abundante uso de noticias falsas, lo que según los analistas ha tenido un peso decisivo en las últimas elecciones en Brasil, el país del mundo que pasa más horas en internet, sólo superado por Sudáfrica.

Como reacción al “Ejército de Lula”, la ultraderecha ha lanzado en internet la “Tropa de Flávio”, y los dos equipos de campaña se acusan mutuamente de no jugar limpio. La batalla final tendrá lugar el domingo 25 de octubre. De momento las encuestas dan una ligera ventaja al hijo del expresidente Bolsonaro, pero Lula está acortando distancias.

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