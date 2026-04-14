El exdiputado bolsonarista Alexandre Ramagem, una de las figuras centrales de la extrema derecha brasileña, ha sido detenido en Orlando, en Estados Unidos, donde estaba forajido desde finales del año pasado.

Lo ha detenido el ICE, el servicio de control migratorio, según ha informado la Policía Federal de Brasil, que ha enmarcado el arresto dentro de los acuerdos de colaboración entre Brasil y EEUU para luchar contra el crimen organizado.

Condenado a 16 años de cárcel

El año pasado, Ramagem fue condenado a 16 años de cárcel por el Tribunal Supremo de Brasil, por formar parte del núcleo central de la trama golpista que lideró Bolsonaro para mantenerse en el poder cuando fue derrotado por Lula da Silva.

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El político ultraderechista no llegó a pisar la cárcel; antes incluso de que terminara el juicio se fugó a Florida. Las autoridades brasileñas lo incluyeron en la lista de la Interpol y el Gobierno pidió formalmente su extradición.

Su entorno asegura que el arresto no tiene que ver con la condena por golpismo e insinúa que debe tratarse de un malentendido burocrático. Ramagem estaba tramitando una petición de asilo político en Estados Unidos y aseguran que su situación en el país es legal.

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