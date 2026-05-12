En enero de 2025, la justicia declaraba en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por estupro, un delito que implica tener acceso carnal con una menor de entre 14 y 18 años. En esta ocasión, una vez reactivado el caso bajo la figura penal de trata de personas agravada, Morales no se presentó al tribunal que lo citó ya que, según su abogado, Wilfredo Chávez, no fue notificado personalmente sino a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos.

“No se ha cumplido con la notificación personal y ellos han optado más bien por hacer una notificación por edicto. La notificación por edicto es una notificación que se realiza cuando no se conoce el domicilio de la persona o no se conoce el paradero de la persona. Ninguna de las dos hipótesis que he mencionado converge con la situación del presidente Evo, porque todos saben donde vive, con una actitud, digamos, desleal con la justicia”, explica el abogado.

“Pero ¿cómo podía estar presente si no ha sido notificado? Mientras no se cumpla ese procedimiento legal a objeto de organizar la defensa, él no puede presentarse bajo ninguna circunstancia ante el órgano judicial”, agrega.

“Eso no va a prosperar”

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La defensa de Morales rechaza los cargos contra su cliente abogando que se le abrió una investigación por el mismo caso en 2019 y que se archivó un año después. Según Chávez, el caso no prosperará por varios argumentos: “Nuestra estrategia es acudir también a organismos internacionales de que se pide información del por qué en el caso de Evo Morales no le notifican y lo enjuician solo con un tema político, cuando sabemos que eso no va a prosperar para nada, primero porque no tiene sentido ese juicio y porque no tiene víctima, y segundo porque en realidad el juicio se suspende”.

“El presidente Evo Morales va a estar siempre al servicio del país. Se ha presentado un memorial de parte de la señorita Cindy Sarahí Vargas, que es la supuesta víctima, y ella ha aclarado al tribunal que no ha sido objeto de los delitos que se sindicarían a Evo Morales, ninguno de ellos. Y ella ha aclarado más bien que eso no tiene ningún sentido. Ha aclarado su situación en un extenso escrito, y si ese memorial se considerara por el Tribunal de Sentencia, debería exonerar de inmediato al expresidente Evo Morales”, subraya el abogado.

El juicio contra Evo Morales quedó suspendido hasta que el exgobernante se presente ante la Justicia o que la Policía ejecute la orden de captura en su contra, una condición que impide archivar el proceso mientras no comparezca. El líder indígena, de 66 años, se encuentra desde octubre de 2024 refugiado en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, para evitar una orden de captura.

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