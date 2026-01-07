Varias carreteras fueron bloqueadas este martes en Bolivia en rechazo a un decreto del presidente centroderechista Rodrigo Paz que eliminó los subsidios a los combustibles, entre otras medidas.

Los manifestantes exigen la anulación de la norma, pues temen un incremento en el costo de vida. El precio de los combustibles se duplicó y se encarecieron algunos productos básicos en los mercados.

Desde su aprobación en diciembre, la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato obrero del país, ha liderado las protestas callejeras en La Paz, algunas de las cuales derivaron en enfrentamientos con la policía antimotines.

El lunes, el gobierno abrió un diálogo con los obreros, pero estos abandonaron la reunión y llamaron a sus seguidores a cortar vías. Cualquier conversación, dicen, debe partir de la anulación del decreto presidencial.

El presidente boliviano dijo en diciembre, al anunciar el decreto en el marco de su declaratoria de emergencia económica, que Bolivia no podía seguir funcionando con las normas de saqueo de los últimos 20 años. Una expresión que Hugo Moldiz, exministro de Gobierno durante el tercer mandato del presidente de izquierda Evo Morales, rechaza de manera tajante: "Me parece innecesario criminalizar 20 años que seguramente han tenido sus luces y sus sombras, como todos los procesos políticos".

Moldiz, que es también abogado internacionalista, reconoce, sin embargo, que Bolivia "sí necesitaba levantar la subvención. Creo que todo el mundo está consciente".

Sin embargo, critica el método del mandatario: "Rodrigo Paz tomó esta decisión sin consultarle, no solamente a los sectores sociales y mucho menos al país, que es la única manera de hacerlo a través de un referéndum. Segundo, el 'cómo' lo hizo, es decir, el hecho de quitar la subvención para todos los vehículos particulares, salvo para los del servicio público. Esto tendrá un impacto en la población más vulnerable. Hay un pretendido "principio de igualdad" que se aplica porque se levantó para todo el mundo la subvención, es decir, que esto afecta a todos. Pero en la sociedad boliviana unos ganan mucho y otros ganan muy poco. Y, contrariamente, se le ha retirado el impuesto a las grandes fortunas".

Un riesgo de regreso del neoliberalismo

Usted ha afirmado que en este decreto subyace la posibilidad de que el presidente sea la continuación de la crisis y de una transición no resuelta en Bolivia o el inicio de una nueva era estatal. ¿Por qué?

"Porque no medir en su exacta dimensión la relación de fuerzas, no tener en cuenta lo que se está jugando en el trasfondo del decreto, puede conducir al movimiento sindical, a sus dirigentes, a cometer errores, y esto puede tener efectos estratégicos. Una derrota sería el camino pavimentado para que se reinstale de manera plena el neoliberalismo en Bolivia. Eso lo tienen que entender los sindicatos. El gobierno, al mismo tiempo, tiene que valorar cuál es su nivel de fortaleza política. Tiene muchas contradicciones internas y la contradicción entre el presidente y el vicepresidente ya es una expresión de ellas. Las contradicciones que tiene al interior de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, y ni qué decir la ausencia de influencia en el movimiento social boliviano, y el movimiento social boliviano es muy fuerte. No creo que en este momento el todo o el nada, ya sea para los movimientos sociales o el todo o nada para el gobierno, sea el escenario aconsejable".

