El ejército birmano, que tomó el poder en un golpe de Estado en 2021, lleva décadas siendo acusado de violaciones de los derechos humanos, dirigidas principalmente contra las minorías étnicas del país, entre ellas los rohinyás.

La denuncia fue presentada en Indonesia por una mujer rohinyá que huyó de Birmania, así como por otras personalidades, entre ellas el exfiscal general indonesio Marzuki Darusman y representantes de la organización local de defensa de los derechos humanos KontraS, declaró a AFP el portavoz de la Fiscalía General, Anang Supriatna.

"Vinieron a presentar una denuncia por crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos contra el pueblo rohinyá en Birmania por el Gobierno de la junta", indicó Anang.

La denuncia se remitirá a un departamento especializado de la fiscalía, agregó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Justicia indonesia puede juzgar los delitos más graves cometidos fuera de su territorio, en virtud de la "competencia universal" recogida en su legislación.

Indonesia, el país con mayoría musulmana más grande del mundo, acoge desde hace años a refugiados rohinyá.

Miles de rohinyás arriesgan sus vidas en largas y peligrosas travesías por mar para llegar a Indonesia o Malasia.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más