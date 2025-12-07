En Benín, los militares anunciaron en la televisión pública que habían destituido al presidente Patrice Talon y que el teniente coronel Tigri Pascal ha sido nombrado presidente de un «Comité de refundación militar».

La situación sigue siendo confusa en Cotonú, donde hace unas horas se escucharon disparos cerca de la zona del puerto y de la presidencia. Una fuente de seguridad contactada por RFI mencionó rápidamente un intento de golpe de Estado en curso. Actualmente, el tráfico alrededor de la presidencia está bloqueado y hay helicópteros sobrevolando la zona. Ademásm la señal de la cadena pública Bénin TV ya no funciona, informa nuestro corresponsal de RFI en Cotonú, Jean-Luc Aplogan.

«Se trata de un pequeño grupo de personas que solo tienen la televisión. El ejército regular ha recuperado el control. La ciudad (Cotonú) y el país están totalmente seguros», afirmó. «Todo está bajo control. No han conseguido tomar la residencia del jefe del Estado ni la presidencia de la República. Es cuestión de tiempo que todo vuelva a la normalidad. La limpieza sigue su curso», declaró a la AFP una fuente militar.

A estas horas del día la situación sigue aún siendo confusa en todo el país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más