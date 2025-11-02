El expresidente estadounidense Barack Obama se sumó a la campaña electoral demócrata este 1 de noviembre de cara a las cruciales elecciones estatales y arremetió contra Donald Trump por sus políticas "caóticas", al advertir sobre los peligros que enfrenta la democracia en ese país.

Cuatro estados celebran elecciones de medio mandato este martes 4 de noviembre. Uno de ellos es Nueva York, donde una reñida contienda por la alcaldía determinará quién gobernará la ciudad más poblada del país.

Barack Obama, todavía influyente figura en el partido Demócrata aunque discreto hasta ahora, subió al escenario entre fuertes aplausos en Virginia y luego en Nueva Jersey para apoyar a dos candidatas a gobernador, Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, en unas elecciones consideradas decisivas de cara a los comicios de mitad de mandato de 2026.

"Los costos no han bajado"

El exmandatario de 64 años destacó que los estadounidenses, frustrados por el aumento de la inflación, los costos de la energía y los precios de la vivienda, estaban "dispuestos a arriesgarse" con un candidato como Donald Trump, que prometía aliviar esos problemas.

Pero, nueve meses después del inicio del segundo mandato del republicano, "¿ha mejorado algo?", preguntó Obama en Norfolk, Virginia. El público respondió: "No". "¿Les está yendo mejor la economía? Porque sin duda les ha ido mejor a Trump y a su familia", afirmó asimismo.

"Para las familias comunes, los costos no han bajado, sino que han subido, gracias a esta desastrosa política arancelaria", añadió el expresidente, refiriéndose a los aranceles a las importaciones que Trump impuso a varios países.

Democracia en peligro

"No necesitamos especular sobre los peligros que acechan a nuestra democracia; están aquí", afirmó Obama. Criticó duramente a los republicanos del Congreso, de quienes dijo: "Se niegan a contradecir al presidente incluso cuando saben que se extralimita".

Expresó también su preocupación por una Corte Suprema de Estados Unidos que no muestra "ninguna voluntad de controlar los excesos de esta administración".

