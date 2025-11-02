Dos policías franceses acusados por una mujer de haberla violado en las instalaciones del tribunal de Bobigny, en las afueras de París, fueron imputados y puestos en detención preventiva este 1 de noviembre. Un video fue encontrado en el teléfono de uno de los imputados.

Dos policías franceses fueron imputados y puestos en detención preventiva, acusados por una mujer de haberla violado en las instalaciones del tribunal de Bobigny, en las afueras de París, anunció este sábado la fiscal de París, Laure Beccuau. Los dos policías están siendo procesados por violación y agresión sexual por personas que abusan de la autoridad que les confiere su cargo, precisó.

Laure Beccuau confirmó además este domingo la existencia de un video encontrado en el teléfono móvil de uno de los dos policías acusados. La acusación de los agentes se decidió sobre la base de "las declaraciones de esta denunciante que han sido corroboradas por una serie de elementos que tenemos en el expediente", incluido el video en el teléfono móvil de uno de ellos, como había dicho la denunciante, explicó. Este video, cuya existencia había revelado el diario Le Parisien, dura cuatro segundos y muestra un acto sexual, dijo a la AFP una fuente cercana al caso.

"Supuesto consentimiento"

"Todos estos son elementos que dan credibilidad a su palabra" y "cuestionan la realidad del consentimiento cuando consideramos que esta mujer estuvo detenida en el depósito de un juzgado, por lo tanto, que ya estaba privada de su libertad para ir y venir y se encontraba en una situación de coacción física, que debe participar en el análisis de este supuesto consentimiento", enfatizó la fiscal. En efecto, los dos policías "reconocieron la realidad de las relaciones sexuales" con esta mujer pero "afirman que fueron consensuadas", recordó Beccuau en la radio France Info.

En el momento de los hechos que denunció, la joven se encontraba en la fiscalía del tribunal de Bobigny por "hechos de incumplimiento por parte de un progenitor de sus obligaciones legales que comprometen la salud, la seguridad, la moralidad o la educación de su hijo", indicó el fiscal Éric Mathais en un comunicado. El miércoles por la tarde, "reveló haber sido víctima de dos violaciones durante la noche del 28 al 29 de octubre por parte de dos funcionarios" de policía, agregó. Otra fuente cercana al caso precisó que la joven tenía 26 años y que los policías tenían 35 y 23 años.

"Extremadamente graves"

Interrogada por France Info sobre problemas de reclutamiento o falta de capacitación en la policía, Beccuau dijo que los presuntos hechos son "problemas humanos, más allá del entrenamiento y el reclutamiento". Se trata de "conductas que la propia institución policial califica como extremadamente graves y es obvio para mí", concluyó.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, declaró el jueves que "si se demuestran, estos hechos son extraordinariamente graves e inaceptables". La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) se ha hecho cargo de la investigación.

