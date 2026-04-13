La teniente general fue designada jefa del ejército de Australia tras una carrera de tres décadas durante las cuales sirvió en Islas Salomón, Afganistán y Oriente Medio.

"Su logro significa que será la primera mujer en comandar una rama militar en la historia australiana", declaró Marles a periodistas. "Y es un momento profundamente histórico".

El ejército australiano se encuentra en plena transformación, equipándose con armamento de largo alcance, drones y otras herramientas modernas de combate.

Coyle destacó su experiencia en áreas como la guerra cibernética.

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"Esta amplia experiencia proporciona una base sólida para las responsabilidades de mando y la confianza depositada en mí", expresó.

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