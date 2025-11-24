Por Grégory Plesse, corresponsal de RFI en Sídney

Emma Hollingsworth, una artista australiana, encontró copias casi idénticas de sus cuadros que se vendían en la página web Temu por apenas 3 euros. La plataforma, ante las numerosas denuncias, acabó retirando estos productos de la venta.

Para Emma, no se trata solo de que se le haya intentado privar de su medio de subsistencia: en varias entrevistas, ha recordado que sus cuadros no son solo imágenes bonitas, sino también, y sobre todo, el fruto de su identidad como mujer aborigen. Establecen un vínculo directo con su familia, sus antepasados, pero también con su tierra. La inteligencia artificial generativa, por su parte, carece por completo de esta dimensión simbólica y no cuenta ninguna historia. Pueden perjudicar a culturas ya de por sí frágiles.

Un patrimonio reducido a un “estilo”

Para un pueblo al que los colonos intentaron erradicar, tanto física como culturalmente, esta violación de su propiedad intelectual perpetrada por la IA se vive como una nueva forma de colonización: de hecho, hay artistas cuyas obras son pura y simplemente saqueadas, como Emma Holllingsworth. Y si estas pinturas de estilo aborigen generadas por la IA se venden en Internet, evidentemente nunca son los aborígenes quienes se benefician de ello.

También hay IA generativas a las que se les puede pedir que creen arte aborigen. El principio: procesar todos los datos que se encuentran en Internet, incluidas las imágenes, para luego poder responder lo mejor posible a la pregunta o solicitud formulada. Las imágenes que se crean de esta manera son originales y no representan en sí mismas una violación de la propiedad intelectual, aunque se hayan creado a partir de cientos o incluso miles de obras aborígenes diferentes.

El arte aborigen se ve amenazado por la IA

En este sentido, algunas personas en Australia señalan que estas imágenes generadas no tienen en cuenta el significado de ciertas representaciones en el arte aborigen auténtico, y a veces incluso su carácter sagrado. Además, la IA tiende a reducir el arte aborigen a un solo estilo, el puntillismo, cuando en realidad es mucho más variado, lo cual es normal, ya que los aborígenes son más de 300 pueblos diferentes, cada uno con su propia lengua, su propia cultura y sus propios mitos. Su arte está, en cierto modo, uniformizado, aséptico.

Y son muchos los que consideran que se trata de una forma de despojo, pero también de esencialización, al reducir su arte a elementos decorativos para un salón. Sin embargo, el arte, y sin duda aún más el arte aborigen, nunca se ha limitado a una simple función estética.

