Con la corresponsal de RFI en Jerusalén, Frédérique Misslin

"Estamos aquí, precisamente en la entrada del asentamiento que construyeron hace dos semanas": en los suburbios de Jericó, Alon Lee Green, de la ONG Standing Together, y los colonos, están enfrentados.

"Este asentamiento es violento. Es el primer asentamiento construido en una ciudad palestina en décadas. Se han apropiado de estas tierras. Y también son responsables del asesinato de una mujer palestina hace dos días", nos explica el activista.

Un colono israelí, armado, camina junto a un niño mientras se mudan a una casa en Jericó, una ciudad palestina ubicada en Cisjordania, el 5 de noviembre de 2026.

Colaboración "clara y visible" entre colonos y ejército

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Fada Fheidat, de 62 años, fue asesinada frente a su casa, a 200 metros, disparada por un colono israelí. Ahmad, su cuñado, relata una noche bajo alta tensión: acoso, insultos, disparos, sangre… "La encontré tendida en el suelo, cubierta de sangre. Intenté levantarla, la bala le había atravesado la cabeza. Intenté levantarla pero me dispararon", relata Ahmad, herido en la pierna.

Yaell Sela, una activista israelí, denuncia la colusión entre el ejército y los colonos: "La mujer asesinada aquí fue disparada por colonos armados con fusiles M16, muy probablemente suministrados por el gobierno o el ejército. Existe una colaboración clara y visible entre el ejército y los colonos", afirma.

Hay soldados desplegados en gran número en la zona, pero ningún israelí ha sido arrestado por el asesinato de Fada Fheidat.

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