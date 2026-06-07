En la ciudad sudoriental de Zaporiyia, las fuerzas rusas "bombardearon un suburbio de la capital regional con un dron (…). Murió un hombre de 56 años, conductor de minibus", publicaron en Telegram los servicios ucranianos de rescate.

En otro ataque en la región central de Dnipropetrovsk, un hombre de 59 años murió cuando las fuerzas rusas lanzaron drones y bombas aéreas sobre dos distritos, indicó en Telegram el jefe militar regional, Oleksandr Ganzha.

Un hombre de 35 años resultado lesionado en este ataque, que dañó infraestructuras.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá el domingo con los gobernantes de Alemania, Francia y Reino Unido para discutir el camino hacia adelante en la guerra, en momentos que Rusia sufre retrocesos militares en Ucrania.

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Ucrania recapturó en mayo más territorio del que perdió ante las fuerzas rusas, por segundo mes consecutivo, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra.

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