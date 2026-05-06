El buque portacontenedores “San Antonio”, que navega bajo pabellón maltés y pertenece a la naviera francesa CMA CGM, fue “objeto de un ataque” el martes en el estrecho de Ormuz, según confirmó CMA CGM el miércoles por la mañana.

El ataque causó “heridos entre los miembros de la tripulación”, quienes fueron “evacuados y atendidos”, y provocó “daños” al buque, añadió CMA CGM en un breve comunicado a la AFP.

La agencia británica de seguridad marítima UKTMO había informado de que un buque de carga había sido alcanzado el martes alrededor de las 18:30 GMT por un «proyectil de origen desconocido» en el estrecho de Ormuz, sin identificarlo.

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La naviera precisa que sigue de cerca la situación y que permanece plenamente movilizada junto a la tripulación.

El ataque ocurrió al día siguiente del «Proyecto Libertad» lanzado por Donald Trump para escoltar a los buques bloqueados en el Golfo con el fin de ayudarlos a salir del estrecho de Ormuz.

Pero la operación de escolta fue suspendida el martes, tras solo un día, por el mismo Donald Trump, con el objetivo de llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El presidente estadounidense declaró en su plataforma Truth Social que se habían logrado “grandes avances” en las negociaciones y que el “Proyecto Libertad” se suspendería “por un breve período” para ver si se podía “finalizar y firmar” un acuerdo.

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