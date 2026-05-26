En septiembre de 2025, se descubren nueve cabezas de cerdo marcadas con el nombre de Emmanuel Macron frente a mezquitas en la región parisina. Estos actos anti musulmanes causan conmoción en toda Francia. Laurent Núñez, entonces prefecto de policía de París, menciona rápidamente la pista de una injerencia extranjera, sin aportar más pruebas.

Documentos internos atribuidos a la Social Design Agency (SDA), una agencia rusa cercana al Kremlin especializada en injerencias informativas, confirman hoy la implicación de Rusia. En estos archivos publicados por una misteriosa cuenta anónima de X y autenticados por nuestros colegas de Los Observadores de France 24, un informe de nueve páginas detalla el desarrollo de esta operación bautizada como "Cabezas de cerdo".

En él se encuentra la lista de las mezquitas afectadas, el calendario preciso y fotos exclusivas. El documento habla de una operación que tuvo éxito gracias a "una amplia cobertura mediática a escala internacional".

Este informe detalla la operación en la que se dejaron nueve cabezas de cerdo marcadas con el nombre de Emmanuel Macron frente a mezquitas de la región parisina.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Rusia multiplica las operaciones de desestabilización

Esta operación de desestabilización rusa en territorio francés no es un acto aislado, ni mucho menos. Estrellas de David pintadas en las calles de París en octubre de 2023, manos rojas pintadas en el Memorial de la Shoah en mayo de 2024, sinagogas rociadas con pintura verde en mayo de 2025: Rusia multiplica las operaciones híbridas destinadas a acentuar las tensiones comunitarias en Francia.

Leer tambiénEstrellas de David en muros de París: Francia denuncia un intento de desestabilización rusa

Esta filtración de datos, consultada primero por el medio armenio Fip y luego por otros medios como Le Monde, también revela la preparación de actos que finalmente no llegaron a concretarse. Es el caso de la vandalización de la estatua del general de Gaulle, en París. Un informe menciona la intención, en septiembre de 2024, de pintar el monumento con un eslogan a favor de Ucrania. El objetivo: atribuirlo, erróneamente, a nacionalistas ucranianos.

Leer tambiénParís: cabezas de cerdo encontradas al pie de mezquitas fueron dejadas por extranjeros

Otros proyectos abortados: lanzar muñecos inflables con consignas contra los migrantes al Sena, o pegar calcomanías en conmemoración del genocidio armenio frente a las embajadas de Turquía y Azerbaiyán en la capital. A esta altura, no se sabe por qué estas operaciones no se llevaron a cabo.

Este documento detalla la planificación de la operación "General", que, al parecer, no llegó a llevarse a cabo.

Europa en la mira de Moscú

Además de Francia, otros países del Viejo Continente son blanco de este tipo de operaciones. Estos documentos muestran que Alemania, Moldavia y Armenia se encuentran, en particular, en la mira de Moscú. Rusia busca, entre otras cosas, influir en elecciones cruciales, como es el caso de las próximas elecciones legislativas en Armenia a principios de junio.

El actual primer ministro, Nikol Pashinyan, ha sido blanco de una amplia campaña de desinformación y desprestigio en las últimas semanas. Artículos falsos en la prensa, redes de cuentas falsas en las redes sociales, acciones sobre el terreno: los métodos son variados.

Estas operaciones muestran la intensificación de la guerra híbrida que lleva a cabo Rusia. Empantanada en Ucrania, Moscú apuesta por el debilitamiento del apoyo occidental a Kiev, buscando dividir a la opinión pública occidental.

Esta filtración de datos también revela cierto amateurismo en la preparación de estas campañas de desinformación. El impacto real de estas injerencias, por su parte, es muy difícil de medir.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más