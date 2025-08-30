El sospechoso del crimen huyó del lugar de los hechos y las autoridades iniciaron un "operativo especial". También se abrió una investigación oficial por asesinato. Volodímir Zelenski ha confirmado el asesinato “horrendo” de Parubii que en la actualidad militaba en el partido Solidaridad Europea del expresidente Petro Poroshenko.

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andrii Parubii, uno de los protagonistas de las protestas proeuropeas de 2014, ha muerto este sábado por los disparos de un individuo en la ciudad de Lviv, en el oeste del país.

Según han informado las fuerzas de seguridad desplazadas a la zona del suceso, se recibió una llamada a mediodía que informaba de un tiroteo en el distrito de Sikhiv, en el sureste de la urbe.

"Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andrii Parubii en el acto", anunció la fiscalía general ucraniana, que todavía no dio detalles sobre las circunstancias o el motivo del asesino.

El sospechoso del crimen huyó del lugar de los hechos y las autoridades iniciaron un "operativo especial" para dar con su paradero, agregó la fiscalía.

También se abrió una investigación oficial por asesinato y las autoridades judiciales prometieron identificar al atacante.

Medios ucranianos publicaron fotos de la supuesta escena del crimen -cuya autenticidad aún no fue verificada-, que muestran a un hombre con el rostro ensangrentado tendido en el suelo en plena calle en Leópolis, una importante ciudad del oeste de Ucrania.

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha confirmado el asesinato “horrendo” de Parubii, de 54 años, que en la actualidad militaba en el partido Solidaridad Europea del expresidente Petro Poroshenko. Parubii fue uno de los fundadores de la formación de extrema derecha Svoboda. Tras las protestas de Euromaidán contra la injerencia rusa y durante unos meses de aquel 2014, fue secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

