Antes de la iniciativa de la Casa Blanca para expandir su uso, este tipo de deportación se aplicaba únicamente a personas detenidas a menos de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera. La jueza no Cobb no cuestionó la constitucionalidad de la ley sino la expansión. La medida es un revés para los esfuerzos del ejecutivo republicano de ampliar el uso del estatuto federal

La magistradala Jia Cobb, nombrada para su puesto por el expresidente Biden, ha aceptado el requerimiento de un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes para suspender dos procedimientos en vigor desde la llegada de la Administración republicana. La jueza federal ha ordenado paralizar con efecto inmediato la ampliación del programa de deportaciones rápidas puesta en marcha por la administración Trump. La magistrada de Washigton D.C. ha encontrado que extender este programa crea un “riesgo significativo” de que inmigrantes que pueden tener derecho a quedarse en el país sean expulsados sumariamente sin tener ocasión de que se examine su caso.

Cobb se mostró particularmente descontenta con la idea de que el gobierno considerara que ninguno de los migrantes debía gozar del debido proceso. “Al defender este proceso tan limitado, el Gobierno presenta un argumento verdaderamente sorprendente: quienes ingresaron al país ilegalmente no tienen derecho a ningún proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que el Congreso les conceda”, añadió Cobb. “Si eso fuera cierto, no solo los no ciudadanos, sino todos estarían en riesgo. El Gobierno podría acusar a cualquiera de entrar ilegalmente, relegarlos a un procedimiento mínimo donde se ‘probaría’ su entrada ilegal, y luego expulsarlos inmediatamente”.

Trump prometió llevar a cabo una operación masiva de deportación durante su campaña presidencial de 2024 si regresaba a la Casa Blanca. Y estableció el objetivo de realizar un millón de deportaciones al año en su segundo mandato. El Departamento de Seguridad Nacional anunció poco después de que Trump asumiera el cargo en enero que ampliaría la aplicación de la deportación expedita, la expulsión rápida de migrantes sin la documentación exigida que llevan menos de dos años en el país.

Esta medida ha sido recurrida en los tribunales por la Unión Americana de Libertades Civiles y grupos de defensa de los derechos de los migrantes.

Cobb no cuestionó la constitucionalidad de la ley de deportación expedita ni su aplicación en la frontera.

A principios de este mes, esta misma jueza ya había suspendido la aplicación de las deportaciones rápidas a cientos de miles de inmigrantes que habían podido permanecer de forma legal en el país durante años acogidos a los programas de parole, de libertad condicional a la espera de que los tribunales de inmigración vieran sus casos.

