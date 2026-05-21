Por Ivonne Sánchez

Muchas veces visto como un plato humilde, el arroz con huevo, muy presente en la dieta de muchos países, es en realidad una combinación con alto contenido nutritivo para la Alimentación.

Así lo confirman varias investigaciones hechas en torno a este plato. Y es que esta mezcla permite obtener todos los aminoácidos esenciales, lo que lo hace comparable a la proteína animal.

El arroz carece de lisina, un aminoácido esencial, pero el huevo lo contiene en cantidad suficiente para complementar el cereal. Y para los que hacen ejercicio, esta composición es un aliado estratégico, ya que aporta energía presente en los carbohidratos del arroz. Y los aminoácidos a la vez ayudan a la reconstrucción de las fibras musculares tras la actividad física.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Daniela González es nutricionista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Ella nos habla más de este sencillo pero sabroso plato:

Leer tambiénUn compuesto natural del té verde puede ayudar a reducir el riesgo de demencia senil

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más