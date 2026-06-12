Alexa Martínez Mazabel pretende cambiar vidas valiéndose de la esfera digital. Colombiana, llegó como migrante a las Islas Canarias hace nueve años. Con experiencia en el sector de la comunicación, asumió que primero tendría que realizar otro tipo de trabajos antes de poder retomar su carrera. En su caso, entró en el sector de los cuidados a personas.

Sin embargo, pronto descubrió que no iba a ser sencillo cambiar. Considera que el sistema de ayuda limita el desarrollo de las mujeres migrantes, por un lado, con dificultades para lograr permisos de residencia y, por otro, ofreciendo formaciones y empleos en sectores muy concretos, como la limpieza, atención a personas, restauración o similares.

Por ello creó una comunidad, "Arraigadas", con la que asesora a otras mujeres en línea para ayudarlas y compartir experiencias: "Decidí hacer acompañamiento exclusivamente a mujeres migrantes que han tenido que pasar por las mismas situaciones que yo he vivido, trabajando en el sector del hogar y de los cuidados, del que muchas veces es difícil salir por las condiciones sociolaborales en España"

"Así que decidí crear una comunidad, "Arraigadas". Entonces les escribo diariamente un correito, un mensajito para brindarles a ellas esta información, además de brindarles una asesoría online, porque digamos que trabajar la presencialidad con las mujeres migrantes que están en situación interna es muy complejo por los horarios de trabajo, por el tiempo de desplazamiento", explica sobre su labor.

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Conseguir el permiso de residencia sigue siendo el problema principal de las mujeres a las que ayudar, pero hay otros muy diferentes de las batallas legales y burocráticas: "Las mayores dificultades con las que se encuentran las mujeres que están trabajando de internas son: uno, falta de regularización, dificultades para regularizarse y obtener unos papeles, un permiso de residencia y trabajo, dificultades para acceder a un contrato de trabajo. También tienen mucha violencia dentro de los trabajos, porque como nosotros trabajamos en los domicilios, domicilios privados donde la sociedad ni nadie se da cuenta de lo que vive una persona interna".

"Resulta que recientes estudios nos han informado que las mujeres son víctimas de violencia sexual, víctimas de abuso, víctimas de malos tratos, de discriminación, de tratos humillantes, accidentes laborales donde nadie se da cuenta, nadie puede entrar, y ellas muchas veces se sienten cohibidas a denunciar porque les está la amenaza latente de que las van a deportar o que las van a expulsar del país, cuando la realidad es completamente diferente", termina explicando.

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